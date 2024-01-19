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Два человека пострадали при столкновении "Жигулей" с грузовиком в Барнауле

ДТП произошло на пересечении улицы Кутузова и шоссе Ленточный Бор

19 января 2024, 14:00, ИА Амител

Фото: Barnaul 22
Фото: Barnaul 22

Два человека пострадали при столкновении легкового и грузового автомобилей в Барнауле, сообщили в МВД Алтайского края.

Авария случилась 19 января в 10:40 на пересечении улицы Кутузова и шоссе Ленточный Бор. Предварительно установили, что 56-летний водитель ВАЗ-2105 не справился с  управлением и выскочил на встречку, где и столкнулся с фурой MAN.

От удара пострадали люди, находившиеся в "Жигулях", – водитель и пассажирка. Их доставили в горбольницу № 1 для оказания медпомощи.

Полицейские тем временем проводят проверку.

Барнаул ДТП

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