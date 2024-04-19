Два участка трассы перекроют в Алтайском крае из-за военных колонн

Водителей просят заранее выбирать маршрут

19 апреля 2024, 17:01, ИА Амител

Знак "Стоп" / Фото: pxhere.com/ru/photo/1220526

В Алтайском крае из-за движения военных колонн дважды перекроют трассы. Об этом сообщили в региональной ГИБДД.

19 апреля ограничения будут действовать на следующих участках:

с 18 часов 20 минут до 19 часов 20 минут по маршруту ЗАТО Сибирский – а/д Р-256 "Чуйский тракт" – СНТ "Горизонт" (187 км а/д Р-256 "Чуйский тракт");

с 23 часов 00 минут до 02 часов 00 минут по маршруту СНТ "Горизонт" – а/д Р-256 "Чуйский тракт" – Фирсово – Бобровка.

Водителей просят заранее строить маршрут и с пониманием отнестись к сложившейся ситуации.

Путь и время сопровождения военной техники могут быть изменены.