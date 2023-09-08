Две аварии усложнили ситуацию с пробками в Барнауле вечером 8 сентября

В спальной части города пробки на Власихинской, Малахова, Попова и Балтийской

08 сентября 2023, 18:30, ИА Амител

Фото: "Яндекс.Пробки"

Вечерние пробки в центре Барнаула вечером в пятницу, 8 сентября, усложнились несколькими ДТП на проспекте Строителей. Согласно оценке сервиса "Яндекс.Пробки", интенсивность заторов достигла 7 баллов.

Хуже всего ситуация на проспекте Строителей. По информации сервиса, одна авария произошла в месте пересечения проспекта с улицей Советской Армии, а вторая – на пересечении с Челюскинцев. На последней также собралась огромная пробка. Проезд затруднен и по проспекту Калинина, Цеховой и Профинтерна.

В спальной части города пробки на Власихинской, Малахова, Попова, Балтийской, на шоссе Ленточный бор. Также заторы наблюдаются на улице Аванесова и на Змеиногорском тракте.