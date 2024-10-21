Движение транспорта ограничат на трассах Алтайского края

Ограничения будут действовать два дня

21 октября 2024, 12:50, ИА Амител

Знак "Стоп" / Фото: https://pxhere.com

21 и 22 октября на некоторых трассах Алтайского края закроют движение транспорта, сообщает региональная Госавтоинспекция.

В связи с движением военных колонн будет проезда не будет на следующих участках:

21 октября – с 13:30 до 14:00 по маршруту ЗАТО Сибирский – Р-256 "Чуйский тракт" – 187-й километр автодороги Р-256 "Чуйский тракт";

22 октября – с 02:00 по 06:00 по маршруту ЗАТО Сибирский – Р-256 "Чуйский тракт" – Полковниково.

Участников дорожного движения призывают с пониманием отнестись к затрудненной обстановке на трассах.

Маршрут и время сопровождения могут быть изменены.