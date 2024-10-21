Движение транспорта ограничат на трассах Алтайского края
Ограничения будут действовать два дня
21 октября 2024, 12:50, ИА Амител
Знак "Стоп" / Фото: https://pxhere.com
21 и 22 октября на некоторых трассах Алтайского края закроют движение транспорта, сообщает региональная Госавтоинспекция.
В связи с движением военных колонн будет проезда не будет на следующих участках:
- 21 октября – с 13:30 до 14:00 по маршруту ЗАТО Сибирский – Р-256 "Чуйский тракт" – 187-й километр автодороги Р-256 "Чуйский тракт";
- 22 октября – с 02:00 по 06:00 по маршруту ЗАТО Сибирский – Р-256 "Чуйский тракт" – Полковниково.
Участников дорожного движения призывают с пониманием отнестись к затрудненной обстановке на трассах.
Маршрут и время сопровождения могут быть изменены.
15:42:08 21-10-2024
А ведь мы хотели съездить на этих днях в деревню 🥲
15:11:30 22-10-2024
Гость (15:42:08 21-10-2024) А ведь мы хотели съездить на этих днях в деревню 🥲... Там же время прописано, не ехать с 2 до 6 утра и с 13.30 до 14😉