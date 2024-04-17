Двух сибиряков задержали за государственную измену
Их подозревают в финансировании Вооруженных сил Украины
17 апреля 2024, 23:10, ИА Амител
В Томской области силовики задержали двух местных жителей. Их подозревают в финансовой поддержке Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление ФСБ по региону.
Силовики установили, что фигуранты перевели денежные средства на платежные реквизиты, которые опубликовали для поддержки Вооруженных сил Украины.
"На основании представленных результатов оперативно-разыскной деятельности следственным отделением УФСБ возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ ("Государственная измена")", – заявили в ведомстве.Максимальное наказание по этой статье предусматривает пожизненное лишение свободы. Сотрудники правоохранительных органов продолжают устанавливать причастных.
07:44:29 18-04-2024
фигуранты перевели денежные средства --- вот нафига им это, хотели сохранить чеки, чтобы потом показать за кого они были?
08:35:40 18-04-2024
О какой сумме идёт речь?
12:04:01 18-04-2024
Гость (08:35:40 18-04-2024) О какой сумме идёт речь?... Сколько могли. Дорог не подарок
21:55:30 18-04-2024
Предателей и изменников надо вешать, а их родственников до седьмого колени поражать в правах на ссылку в необжитые районы.