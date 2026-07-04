Джоли, Климова, Суини. Россияне назвали главных кинокрасавиц десятилетий

Опрос показал, каких героинь мужчины позвали бы на свидание и чей образ считают идеалом

04 июля 2026, 07:33, ИА Амител

Кадр из фильма "Балерина"/ Фото: amic.ru

Онлайн‑кинотеатр "КИОН" и приложение для знакомств "Мамба" представили результаты опроса для "Газеты.ru". В нем респонденты назвали самых привлекательных актрис в киноиндустрии — как российских, так и зарубежных.

В категории секс‑символов 1980‑х в западном кино лидирует Ким Бейсингер — ее выбрали 30% опрошенных, опередив Орнеллу Мути, которая набрала 26%. В 1990‑х главным секс‑символом стала Шэрон Стоун (30%), следом за ней — Памела Андерсон (25,3%).

В 2000‑х безусловным лидером оказалась Анджелина Джоли. Ей отдали голоса 48,4% респондентов. Среди звезд 2010‑х первенство досталось Скарлетт Йоханссон (40%), заметно опередившей Марго Робби (26,5%). А в категории 2020‑х победила Сидни Суини (38%), оставив позади Ану де Армас (27,6%).

Среди российских актрис главным секс‑символом 1990‑х респонденты признали Анну Самохину — за нее проголосовали 36% участников опроса. На втором месте — Вера Сотникова (23,6%), а Рената Литвинова набрала 14%.

«В топе самых привлекательных актрис 2000‑х лидирует Екатерина Климова (27%), далее следуют Анастасия Заворотнюк (26%) и Екатерина Гусева (22%). В категории 2010‑х на первом месте — Светлана Ходченкова (35%), а в 2020‑х — Любовь Аксенова (38, %), которая почти вдвое опередила Аглаю Тарасову (19,6%)», — говорится в публикации.

Опрос также показал, что вкусы мужчин во многом остаются стабильными. Так, 80% признались, что актрисы, которых они считали секс‑символами в юности, по‑прежнему кажутся им привлекательными. Лишь 15% отметили, что их предпочтения со временем существенно изменились.

Респондентам также предложили выбрать, кого из экранных героинь они пригласили бы на свидание. Лидером стала Лара Крофт из фильма "Лара Крофт: Расхитительница гробниц". В числе фавориток также оказались Кэтрин Траммелл из "Основного инстинкта", Лилу из "Пятого элемента", Харли Квинн, Элизабет Суонн из "Пиратов Карибского моря", принцесса Лея и Тринити из "Матрицы".

Говоря об образе идеальной второй половинки, мужчины чаще всего называли Анджелину Джоли (6%). В пятерку также вошли Моника Беллуччи (4,9%), Шэрон Стоун (4,5%), Памела Андерсон (3,8%) и Сальма Хайек (2,9%).