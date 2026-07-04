Джоли, Климова, Суини. Россияне назвали главных кинокрасавиц десятилетий
Опрос показал, каких героинь мужчины позвали бы на свидание и чей образ считают идеалом
04 июля 2026, 07:33, ИА Амител
Онлайн‑кинотеатр "КИОН" и приложение для знакомств "Мамба" представили результаты опроса для "Газеты.ru". В нем респонденты назвали самых привлекательных актрис в киноиндустрии — как российских, так и зарубежных.
В категории секс‑символов 1980‑х в западном кино лидирует Ким Бейсингер — ее выбрали 30% опрошенных, опередив Орнеллу Мути, которая набрала 26%. В 1990‑х главным секс‑символом стала Шэрон Стоун (30%), следом за ней — Памела Андерсон (25,3%).
В 2000‑х безусловным лидером оказалась Анджелина Джоли. Ей отдали голоса 48,4% респондентов. Среди звезд 2010‑х первенство досталось Скарлетт Йоханссон (40%), заметно опередившей Марго Робби (26,5%). А в категории 2020‑х победила Сидни Суини (38%), оставив позади Ану де Армас (27,6%).
Среди российских актрис главным секс‑символом 1990‑х респонденты признали Анну Самохину — за нее проголосовали 36% участников опроса. На втором месте — Вера Сотникова (23,6%), а Рената Литвинова набрала 14%.
«В топе самых привлекательных актрис 2000‑х лидирует Екатерина Климова (27%), далее следуют Анастасия Заворотнюк (26%) и Екатерина Гусева (22%). В категории 2010‑х на первом месте — Светлана Ходченкова (35%), а в 2020‑х — Любовь Аксенова (38, %), которая почти вдвое опередила Аглаю Тарасову (19,6%)», — говорится в публикации.
Опрос также показал, что вкусы мужчин во многом остаются стабильными. Так, 80% признались, что актрисы, которых они считали секс‑символами в юности, по‑прежнему кажутся им привлекательными. Лишь 15% отметили, что их предпочтения со временем существенно изменились.
Респондентам также предложили выбрать, кого из экранных героинь они пригласили бы на свидание. Лидером стала Лара Крофт из фильма "Лара Крофт: Расхитительница гробниц". В числе фавориток также оказались Кэтрин Траммелл из "Основного инстинкта", Лилу из "Пятого элемента", Харли Квинн, Элизабет Суонн из "Пиратов Карибского моря", принцесса Лея и Тринити из "Матрицы".
Говоря об образе идеальной второй половинки, мужчины чаще всего называли Анджелину Джоли (6%). В пятерку также вошли Моника Беллуччи (4,9%), Шэрон Стоун (4,5%), Памела Андерсон (3,8%) и Сальма Хайек (2,9%).
08:16:38 04-07-2026
Моника Беллуччи.
вива,Италия.
23:56:08 04-07-2026
дед оф форчун. (08:16:38 04-07-2026) Моника Беллуччи.вива,Италия. ...
Всегда без вариантов
10:01:19 04-07-2026
Джоли - страшная,
Йохансон выросла, пластку сделала, обычная стала
Климова.... не, Редникова была лучше
10:30:48 04-07-2026
Только Моника Белуччи!!!
11:16:58 04-07-2026
Суини - да.
климова - это как петров, козловский и прилучный - в каждой бочке
13:31:10 04-07-2026
Трагати (11:16:58 04-07-2026) Суини - да.климова - это как петров, козловский и прилу... в статье за кинокрасавиц.
но крейсер о своих кумирах.
,,штампы?"
ню,ню.
18:11:09 04-07-2026
кондиционер-шезлонг на опушке. (13:31:10 04-07-2026) в статье за кинокрасавиц.но крейсер о своих кумирах....
Суини - свежая кровь.
Климова - уже сидит в заложенной, с ярмарки, повозке.
14:49:37 04-07-2026
Трагати (11:16:58 04-07-2026) Суини - да.климова - это как петров, козловский и прилу... Это не мешает ей быть красивой
18:04:42 04-07-2026
Климова? Не знаю . Ну, она явно лучше певицы Валерии, которую почему-то называют красавицей. Наверное Шрек платит журналистам?
20:01:32 04-07-2026
Салтыкова клёвая.. ©
23:56:57 04-07-2026
Ева Грин
12:48:52 05-07-2026
Не понятно, что красивого находят в Джолли. Просто распиаренная. Моника Белуччи, Лолобриджида Вивьен Ли, Быстрицкая - вот настоящая красавицы