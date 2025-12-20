Зумеры назвали самых красивых актрис современности
В лидерах – Анджелина Джоли и Марго Робби
20 декабря 2025, 18:05, ИА Амител
Поколение Z определило фаворитов среди знаменитостей, чья внешность признана наиболее привлекательной. Согласно статье в издании New York Post, лидерами стали Марго Робби и Анджелина Джоли.
Молодежь разработала своеобразную систему оценки привлекательности, получившую название "шкала PSL". Происхождение названия связывают с акронимами названий онлайн-форумов, известных женоненавистническими взглядами, таких как PUAHate (критика "пикапа"), SlutHate и Lookism. Существует альтернативное толкование, где PSL расшифровывается как Perfection, Symmetry, Looks ("совершенство", "симметрия", "внешность").
В этой системе низшие позиции (от 0,25 до 1,5) занимают те, кого считают "непривлекательными", а нередко и имеющих физические недостатки. Основная часть людей попадает в категорию "Норми" (1,5–3), обозначающую "стандартный уровень непривлекательности". Примерами представителей данной категории называют Эда Ширана и Jay Z.
В то же время наивысшая категория (4,5–5,5), характеризующая "привлекательных и красивых" людей, включает Джастина Бибера, Криштиану Роналду и Зендею. В элитный 1% (5,5–6) по критериям "шкалы PSL" вошли Ана де Армас и Киллиан Мерфи.
Наиболее же эстетически совершенными (7,25–7,75) адепты "шкалы PSL" считают модель Джордан Барретт, а также актрис Марго Робби, Анджелину Джоли и Меган Фокс.
20:44:29 20-12-2025
Старый я. Некоторые имена знакомы, но как они выглядят (кроме Джоли, которую не считаю красавицей) и кто такие вообще не знаю(((.
01:27:42 21-12-2025
Пузырек (20:44:29 20-12-2025) Старый я. Некоторые имена знакомы, но как они выглядят (кром... Я тоже старый. Мне Людмила Сенчина нравится)
09:07:26 21-12-2025
Гость (01:27:42 21-12-2025) Я тоже старый. Мне Людмила Сенчина нравится)... Зыкина круче
10:16:42 21-12-2025
Саша Грей хорошая актриса была
09:38:10 22-12-2025
Ана де Армас хороша кубиночка, согласен.
Джоли никогда не нравилась, а сейчас тем более.
Правда я намного постарше зумеров буду :-)