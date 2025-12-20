Зумеры назвали самых красивых актрис современности

В лидерах – Анджелина Джоли и Марго Робби

20 декабря 2025, 18:05, ИА Амител

Марго Робби / Кадр из фильма "Барби"

Поколение Z определило фаворитов среди знаменитостей, чья внешность признана наиболее привлекательной. Согласно статье в издании New York Post, лидерами стали Марго Робби и Анджелина Джоли.

Молодежь разработала своеобразную систему оценки привлекательности, получившую название "шкала PSL". Происхождение названия связывают с акронимами названий онлайн-форумов, известных женоненавистническими взглядами, таких как PUAHate (критика "пикапа"), SlutHate и Lookism. Существует альтернативное толкование, где PSL расшифровывается как Perfection, Symmetry, Looks ("совершенство", "симметрия", "внешность").

В этой системе низшие позиции (от 0,25 до 1,5) занимают те, кого считают "непривлекательными", а нередко и имеющих физические недостатки. Основная часть людей попадает в категорию "Норми" (1,5–3), обозначающую "стандартный уровень непривлекательности". Примерами представителей данной категории называют Эда Ширана и Jay Z.

В то же время наивысшая категория (4,5–5,5), характеризующая "привлекательных и красивых" людей, включает Джастина Бибера, Криштиану Роналду и Зендею. В элитный 1% (5,5–6) по критериям "шкалы PSL" вошли Ана де Армас и Киллиан Мерфи.

Наиболее же эстетически совершенными (7,25–7,75) адепты "шкалы PSL" считают модель Джордан Барретт, а также актрис Марго Робби, Анджелину Джоли и Меган Фокс.