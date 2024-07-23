"Единая Россия" назвала имя кандидата в депутаты алтайского Заксобрания

Партия ожидаемо выдвигает Евгения Григоренко

23 июля 2024, 14:20, ИА Амител

Евгений Григоренко / Фото: пресс-служба "Единой России"

Генеральный директор "Газпром газораспределение Барнаул" Евгений Григоренко поборется за единственное место депутата АКЗС на выборах в сентябре. Его кандидатуру выдвинули на президиуме Регионального политсовета партии "Единая Россия" 22 июля.

Именно Григоренко победил в предварительном голосовании партии, набрав более 70% голосов поддержки. Так что его выдвижение было ожидаемым.

"Кампания по довыборам в Барнауле имеет стратегическое значение для партии. Мы уверены, что в этом округе должен работать энергичный депутат, хорошо знающий городские проблемы. Евгений Григоренко – достойный кандидат, человек с большим опытом в коммунальной сфере, руководитель крупной компании, профессионал в своем деле", – прокомментировал секретарь Алтайского регионального отделения ЕР Александр Романенко.

Евгению Григоренко 38 лет. Он родился в селе Краснощеково Алтайского края. Высшее образование получил в Алтайском государственном техническом университете (по специальности "Теплогазоснабжение и вентиляция") и в Алтайском государственном университете (по специальности "Финансы и кредит").

После университета работал в ОАО "Алтайгазпром", затем в отделе по газификации комитета по энергоресурсам и газификации администрации Барнаула. В ОАО "Газпром газораспределение Барнаул" с 2012 года. Но с 2015 по 2016 год он занимал пост гендиректора ООО "Барнаул Газ-Сервис", а затем до 2020 года – заместителя директора филиала по строительству и инвестициям ООО "Газпром газораспределение Томск" в Новосибирской области.

В 2020 году Григоренко вернулся в Алтайский край, где занял пост заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона. В 2022 году стал гендиректором компании "Газпром газораспределение Барнаул".

Дополнительные выборы единственного депутата пройдут по одномандатному избирательному округу № 21 (часть Железнодорожного района Барнаула) 8 сентября 2024 года.

Почти все партии уже назвали имена своих кандидатов. КПРФ будет представлять секретарь по агитационно-пропагандистской работе КПРФ Матиас Дениц, "Справедливая Россия – За правду" выдвинула руководителя общественной приемной депутата Государственной Думы Александра Терентьева Оксану Молодых.

От ЛДПР баллотируется депутат Барнаульской гордумы Анна Юферева, а кандидатом от "Новых людей" стал гендиректор образовательного холдинга "ИнПро" Игорь Странцов.

"Коммунисты России" планирует выдвинуть председателя Алтайского реготделения российского Союза писателей Владимира Гуляева.



Напомним, мандат депутата АКЗС стал вакантным после того, как губернатор назначил депутата по округу № 21 Ивана Нифонтова министром спорта Алтайского края.