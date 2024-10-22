ЕГЭ без стресса. Как эффективно подготовиться к экзамену и кто в этом поможет?

Рассказываем о трех главных заблуждениях о ЕГЭ, которые мешают подготовке

22 октября 2024, 13:00, ИА Амител erid: LjN8KN6y4

Основатель учебного центра Алена Переломова / Фото: Наталья Ротфус

Каждый год ЕГЭ вызывает у школьников и их родителей массу вопросов и переживаний: кто-то считает, что достаточно учить то, что дают в школе, кто-то надеется на удачу в последний момент. Но правда в том, что успешная сдача ЕГЭ требует системной и продуманной подготовки. Чем раньше вы начнете, тем выше будут шансы на отличный результат. Итак, разберем наиболее популярные заблуждения.

Подготовиться к ЕГЭ можно за пару месяцев?

Многие думают, что можно начать готовиться к ЕГЭ за два-три месяца до экзамена, но это одна из самых распространенных ошибок. ЕГЭ – это не просто тестирование знаний, это умение анализировать, решать задачи и правильно формулировать ответы. Чтобы добиться высоких баллов, нужно время на отработку навыков, понимание структуры экзамена и повторение материала.

Школьные уроки – все, что нужно для подготовки?

Школьная программа, конечно, нужна. Но ее может быть недостаточно для успешной сдачи ЕГЭ. В школе учителя идут по четкому графику, объясняя темы в рамках отведенных часов. Некоторым часто не хватает времени на глубокое понимание сложных тем. Поэтому дополнительные занятия и погружение в предмет становятся ключом к успеху.

Достаточно решать задания дома?

Самостоятельные занятия – это здорово, но без грамотного наставника можно упустить важные моменты. Подготовка с профессионалами, которые знают все тонкости экзамена, поможет систематизировать знания и устранить пробелы.

Основатель учебного центра Алена Переломова / Фото: Наталья Ротфус

В Барнауле есть место, где к ОГЭ и ЕГЭ готовят качественно и с душой, – это учебный центр "Ученая мышь" . Здесь школьники занимаются в уютной атмосфере, пьют чай с конфетами и решают задания, погружаясь в предмет без стресса.

Результаты подготовки центра говорят сами за себя. В 2024 году максимальные баллы по ЕГЭ в "Ученой мыши" были такими:

математика (профиль) – четыре учащихся центра сдали на 94, 95, 96, 98 баллов;

русский язык – четверо ребят получили 91, 91, 94, 97 баллов;

физика – выпускник сдал экзамен на 90 баллов;

информатика – двое набрали 83 и 90 баллов.

Да даже и средние баллы в "Ученой мыши" очень показательны:

русский язык – 77 баллов;

математика (профиль) – 73 балла;

физика – 76 баллов;

информатика – 73 балла.

Для сравнения: средние баллы выпускников прошлого учебного года по краю были заметно ниже. Так, русский в регионе сдавали в среднем на 61 балл, математику – на 57, физику – на 59, а информатику – на 54 балла.

В центре готовят к:

ЕГЭ по математике, русскому языку, литературе, физике, информатике;

ОГЭ по математике, русскому языку, литературе, физике, информатике.

Записаться на занятия или задать вопрос можно через WhatsApp *.

Кстати, "Ученая мышь" находится в центре Барнаула, поэтому добираться до занятий будет удобно из любой точки города.

Если вы уже оценили уровень подготовки и хотите поддержать центр в премии "Народный знак качества", то переходите по ссылке для голосования в номинации "Центр дополнительного образования года".

"Ученая мышь"

Адрес: Барнаул, ул. Молодежная, 32 ​, 1 этаж

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* WhatsApp ("Вотсап")

ИП Переломова А. А.

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