На Алтае учёные нашли долину, покрытую цветами даже в середине октября

12 октября учёные из Алтайского биосферного заповедника обнаружили, что по всей долине Чулышмана возле Телецкого озера цветёт знаменитый кустарник рододендрон Ледебура (по-народному — маральник, или багульник).

«Сегодня утром с Артыбаша вылетели на самый труднодоступный кордон Алтайского заповедника для доставки груза на зимний период и, главное, доставили кошечку-мышеловку, которая прокусила мне палец. Но не это главное. Маральник цветёт по всей долине Чулышмана!!!» — восторженно написал у себя на странице в ВК директор заповедника Игорь Калмыков.

Экскурсовод из Республики Алтай Галина Карпунина тоже удивилась столь позднему повторному цветению маральника. «Маральник цветёт! А я восхитилась в сентябре, когда маральник цвёл по Чуйскому. Благодать», — прокомментировала она репост этого сообщения Игоря Калмыкова в группе заповедника.

Какие растения повторно цветут на Алтае?

Повторно цветущие осенью растения в Алтайском заповеднике / Фото: vk.com/altzapovednik

В заповеднике учёные осенью практически завершают ботанические наблюдения до следующего года. Но остаётся одно из самых интересных ежегодных полевых исследований. «Это наблюдение за повторным осенним цветением в заповеднике — аномальным явлением в мире растений, которое стало уже традиционным», — рассказала научный сотрудник Алтайского заповедника Анна Ерофеева.

По её словам, осенью 2022 года в прителецкой части заповедника снова цветут весенние и летние растения.

«Вторичное цветение вовсе не новость для науки, уже более полусотни лет эти аномалии систематически отмечаются исследователями. Как показывает опыт, случаются такие отклонения с определённой периодичностью», — говорит Анна Ерофеева.

По данным учёной, в заповеднике за последние шесть лет отмечены 33 вида растений, которые вторично расцветают осенью. А три вида из них, по наблюдениям специалистов, делают это ежегодно.

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В сентябре 2022 года в этих местах вновь расцвели именно растения из этой тройки: маральник, одуванчик лекарственный и купальница азиатская.



Большинство же видов наблюдаются как вторично цветущие один или два раза в пять-шесть лет, сообщает Анна Ерофеева. В этом году впервые за последние восемь лет отмечены качим высочайший, патриния скабиозолистная, горичник байкальский, змееголовник иноземный и ряд других видов.

Отдельно учёные заповедника подчёркивают, что для змееголовника иноземного отмечено вторичное цветение популяции, а не отдельных видов.

Напомним, что ранее в сентябре в Алтайском крае в сентябре повторно поспела земляника. Почему это происходит, редакции сайта amic.ru рассказали в АлтГУ.