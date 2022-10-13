На Алтае учёные нашли долину, покрытую цветами даже в середине октября
В середине осени по всей долине Чулышмана снова зацвёл маральник. Биологи удивлены, что повторное цветение происходит так поздно
12 октября учёные из Алтайского биосферного заповедника обнаружили, что по всей долине Чулышмана возле Телецкого озера цветёт знаменитый кустарник рододендрон Ледебура (по-народному — маральник, или багульник).
«Сегодня утром с Артыбаша вылетели на самый труднодоступный кордон Алтайского заповедника для доставки груза на зимний период и, главное, доставили кошечку-мышеловку, которая прокусила мне палец. Но не это главное. Маральник цветёт по всей долине Чулышмана!!!» — восторженно написал у себя на странице в ВК директор заповедника Игорь Калмыков.
Экскурсовод из Республики Алтай Галина Карпунина тоже удивилась столь позднему повторному цветению маральника. «Маральник цветёт! А я восхитилась в сентябре, когда маральник цвёл по Чуйскому. Благодать», — прокомментировала она репост этого сообщения Игоря Калмыкова в группе заповедника.
Какие растения повторно цветут на Алтае?
Повторно цветущие осенью растения в Алтайском заповеднике / Фото: vk.com/altzapovednik
В заповеднике учёные осенью практически завершают ботанические наблюдения до следующего года. Но остаётся одно из самых интересных ежегодных полевых исследований. «Это наблюдение за повторным осенним цветением в заповеднике — аномальным явлением в мире растений, которое стало уже традиционным», — рассказала научный сотрудник Алтайского заповедника Анна Ерофеева.
По её словам, осенью 2022 года в прителецкой части заповедника снова цветут весенние и летние растения.
«Вторичное цветение вовсе не новость для науки, уже более полусотни лет эти аномалии систематически отмечаются исследователями. Как показывает опыт, случаются такие отклонения с определённой периодичностью», — говорит Анна Ерофеева.
По данным учёной, в заповеднике за последние шесть лет отмечены 33 вида растений, которые вторично расцветают осенью. А три вида из них, по наблюдениям специалистов, делают это ежегодно.
В сентябре 2022 года в этих местах вновь расцвели именно растения из этой тройки: маральник, одуванчик лекарственный и купальница азиатская.
Большинство же видов наблюдаются как вторично цветущие один или два раза в пять-шесть лет, сообщает Анна Ерофеева. В этом году впервые за последние восемь лет отмечены качим высочайший, патриния скабиозолистная, горичник байкальский, змееголовник иноземный и ряд других видов.
Отдельно учёные заповедника подчёркивают, что для змееголовника иноземного отмечено вторичное цветение популяции, а не отдельных видов.
Напомним, что ранее в сентябре в Алтайском крае в сентябре повторно поспела земляника. Почему это происходит, редакции сайта amic.ru рассказали в АлтГУ.