Барнаульский водоканал обновит более 12 километров водопроводных и канализационных сетей

На предприятии рассказали о планах работы на 2026 год

18 февраля 2026, 14:00, ИА Амител

Обновление городской коммунальной инфраструктуры / Фото: Лилия Болатаева

В 2026 году "Росводоканал Барнаул" направит усилия на обновление городской коммунальной инфраструктуры. По производственной и инвестиционной программам предприятие намерено отремонтировать, реконструировать и построить свыше 12 км трубопроводов разного диаметра. Работы пройдут на 24 участках в нескольких районах города. Кроме того, специалисты подключат к централизованным сетям около 15 новых объектов, включая социально значимые.

Модернизация магистральных сетей

Компания ставит задачу обеспечить стабильную подачу воды и надежное водоотведение для жителей Барнаула. В течение года коммунальщики проведут реконструкцию крупных канализационных коллекторов № 6а диаметром 900 мм по улице Чкалова и № 15 в районе Северного Власихинского проезда диаметром от 900 до 1200 мм. Это повысит пропускную способность и надежность ключевых городских коммуникаций.

Обновление городской коммунальной инфраструктуры / Фото: Лилия Болатаева

Прокладка и замена линий

Отдельное внимание уделят обеспечению инфраструктурой жилых кварталов. Обновление сетей запланировали на улицах Анатолия, Интернациональной, Пушкина, Димитрова, Никитина, Ленина и Багряной, а также на бульваре 9 Января, Павловском тракте, в Научном Городке и Казенной Заимке. В общей сложности предприятие намерено обновить и проложить с нуля около 10 км водопроводных и канализационных линий.

«Замена изношенных участков и строительство новых сетей — необходимое условие для надежной работы системы водоснабжения и водоотведения», — отметил генеральный директор "Росводоканал Барнаул" Андрей Полюго.

И добавил, что простого устранения локальных повреждений недостаточно. Для стабильной и качественной работы коммунального комплекса требуется последовательная перекладка и модернизация трубопроводов. По его словам, предприятие намерено усилить работу в ближайшие годы, а детальный перечень мероприятий закреплен в концессионных соглашениях с администрацией города.