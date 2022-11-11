Три нелегальные свалки мусора убрали в Индустриальном районе Барнаула

В Индустриальном районе Барнаула убрали три нелегальные свалки, сообщает мэрия.

Мусор вывезли с площадки около строения № 7м по улице Трактовой (за ТЭЦ-3), в районе сборных железобетонных гаражей по Павловскому тракту, 215б, а также в районе здания № 232 по улице Попова.

В горадминистрации подчёркивают, что по этому вопросу от граждан ранее поступали обращения.

«Администрация района обращает внимание жителей Барнаула: деятельность по транспортированию, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I — IV классов опасности лицензируется. Для вывоза мусора гражданам рекомендуется привлекать перевозчиков, имеющих лицензию, и требовать чеки утилизации на городском полигоне ТБО», — говорится в сообщении.

Ранее житель Барнаула рассказал о сбросе нечистот в Обь.