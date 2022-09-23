В Барнауле ликвидировали несанкционированную свалку в лесу возле завода «Ротор», сообщили в Минприроды Алтайского края.

О куче отходов неподалёку от предприятия на прошлой неделе рассказали пользователи соцсетей. Тем временем по этому вопросу уже работал госинспектор лесного надзора — он выявил нарушения требований законодательства в области обращения с отходами производства и потребления на площади 200 кв. м.

В итоге свалку убрали. Сотрудники краевого автономного учреждения «Алтайлес» с лесной территории вывезли целый КамАЗ мусора.

Фото: Минприроды Алтайского края