Барнаульская компания создала инновационный светильник для РЖД

Барнаульская компания «ЭСТ» («Энергосберегающие технологии») представила прототип светильника для ригельного освещения на «II инновационном форуме Западно-Сибирской железной дороги». Об этом сообщает пресс-служба Минпромэнерго Алтайского края.

Компания создала новые светильники в ответ на запрос РЖД. Их отличительной особенностью является инновационная оптическая система. Она позволила изготовить светильники в едином корпусе, что сделало их монолитными и более крепкими. Кроме того, они значительно легче и дешевле, чем западные аналоги.

Отмечается, что светильники изготовлены полностью из отечественных комплектующих.

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Компания уже внесла новое изделие в единый реестр российской радиотехнической продукции Минпромторга, и сейчас занимается оформление интеллектуальной собственности.

Ранее министр промышленности и энергетики региона Вячеслав Химочка сообщал, что итогам первых трёх месяцев индекс промышленного производства составил 102,7%. Он отметил, что существенный прирост объёмов отгрузки показали машиностроительные предприятия.