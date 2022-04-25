Bentley, Land Rover, Tesla. Минпромторг одобрил параллельный ввоз иномарок

Минпромторг составил список товаров, которые можно будет импортировать в Россию без разрешения правообладателей. В нём почти 200 позиций, и в их числе — автомобили Bentley, Land Rover, Tesla, Toyota и других зарубежных марок, а также комплектующие, шины и моторы. Как сообщает Motor.ru, перечень уже подписал глава ведомства Денис Мантуров.

В документе имеется около 50 категорий товаров 200 брендов. Из автомобильных марок упоминаются, к примеру, Land Rover, Jeep, Jaguar, Chrysler, Bentley, Cadillac, Chevrolet. Также в списке есть Tesla, которая в России не присутствовала и до введения санкций.

Кроме того, указаны и комплектующие фирм Mahle, Cummins, Bosch, Wabco и Gates, шины Michelin, Goodyear, Bridgestone и Continental, а также двигатели Cummins, Deutz, Kubota, Volvo, Hyundai, Nissan и Volkswagen, промышленное оборудование Caterpillar и Siemens и продукция нескольких производителей полупроводников.