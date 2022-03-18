ЦБ призвал российские банки усилить контроль за операциями в валюте

ЦБ обратился к российским банкам с призывом усилить контроль за операциями клиентов, которые могут проводиться с целью обхода специальных экономических мер, принятых в соответствии с указами президента России Владимира Путина после введения антироссийских санкций. Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо, направленное зампредом ЦБ Юрием Исаевым.

Отдельно ЦБ попросил финансовые организации следить за нехарактерными покупками товаров, которые могут совершаться, чтобы в дальнейшем их перепродать, сообщает издание.

«Мы оказываем банкам методическую поддержку на основе актуальной информации, в том числе по вопросам, связанным с „противолегализационным“ законодательством», — указал Исаев.

Кроме того, он подчеркнул, что применяемые банками меры не затронут интересы их добросовестных клиентов.

С 9 марта российский ЦБ ввёл временный порядок операций с наличной валютой, предусматривающий определённые ограничения.