ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 20%

Центробанк принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 20% годовых. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты очередного заседания регулятора.

«Совет директоров Банка России 18 марта 2022 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 20% годовых. На фоне кардинально изменившихся внешних условий резкое повышение Банком России ключевой ставки 28 февраля поддержало финансовую стабильность и предотвратило неконтролируемый рост цен», — указано в сообщении ЦБ.

Отмечается, что в дальнейшем Банк России будет принимать решения по ключевой ставке с учётом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.

Регулятор отметил, что рост кредитных ставок и требований банков к качеству заёмщиков на фоне возросшей неопределённости привёл к ужесточению условий кредитования.