«Чёрные лесорубы» в Алтайском крае за год снизили объёмы вырубки

В 2021 году «чёрные лесорубы» незаконно добыли свыше 4,6 тысячи кубометров древесины, что примерно на 1/6 меньше, чем годом ранее. Об этом сообщает «Толк» со ссылкой на замначальника управления лесами Александра Хомутова.

За 2021 год специалисты зафиксировали 250 случаев незаконной рубки, что на 25% меньше, чем годом ранее. 232 материала для возбуждения уголовных дел передали правоохранителям. В досудебном порядке «чёрные лесорубы» должны были возместить 28,4 млн рублей ущерба, однако возместили только 4,2 млн.

Ранее в ЛУ МВД отметили, что правоохранителям удалось раскрыть 35 фактов контрабанды леса на сумму 176 млн рублей.

Официально в 2021 году заготовили 2,7 млн кубометров леса, что на шесть миллионов кубометров меньше разрешённого объёма.