Директор барнаульского автоцентра «КамАЗ» рассказал о ситуации на рынке грузовых автомобилей

Директор барнаульского автоцентра «КамАЗ» и депутат АКЗС Александр Лисицын рассказал о ситуации на российском авторынке. Его слова передаёт пресс-служба краевого парламента.

«По грузовой технике, могу с уверенностью сказать, что отказ КамАЗа от электронных европейских компонентов предполагает уход с рынка автомобилей уровня „Евро-5“. На протяжении многих лет мы слышали просьбы клиентов о необходимости отказаться от сложных комплектующих, которые в первую очередь проблематичны в самостоятельном обслуживании», — отметил Лисицын.

Он добавил, что для конечного потребителя этот фактор станет более привлекательным.

Кроме того, руководитель автоцентра считает, что машины брендов «Урал» и МАЗ станут также популярны в России.