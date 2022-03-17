Директор барнаульского автоцентра «КамАЗ» рассказал о ситуации на рынке грузовых автомобилей

Транспортные средства станут проще в обслуживании, но от машин уровня экологической безопасности «Евро-5» придётся отказаться

17 марта 2022, 06:55, Илья Звягинцев

Директор барнаульского автоцентра «КамАЗ» и депутат АКЗС Александр Лисицын рассказал о ситуации на российском авторынке. Его слова передаёт пресс-служба краевого парламента.

«По грузовой технике, могу с уверенностью сказать, что отказ КамАЗа от электронных европейских компонентов предполагает уход с рынка автомобилей уровня „Евро-5“. На протяжении многих лет мы слышали просьбы клиентов о необходимости отказаться от сложных комплектующих, которые в первую очередь проблематичны в самостоятельном обслуживании», — отметил Лисицын.

Он добавил, что для конечного потребителя этот фактор станет более привлекательным.

Кроме того, руководитель автоцентра считает, что машины брендов «Урал» и МАЗ станут также популярны в России.

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