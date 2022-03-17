Дизельное топливо в Алтайском крае неожиданно подешевело перед началом посевной

Сельхозпроизводители и Минсельхоз Алтайского края отмечают снижение цены на дизельное топливо перед началом весенней посевной.

По данным министерства, за прошедшую неделю «Газпромнефть» «скинула» стоимость межсезонного дизеля на 3,7 тыс. рублей за тонну, а бензина — на 3,5 тыс. рублей. «Роснефть» снизила цены на 300 рублей за тонну.

Хозяйства региона, по состоянию на 14 марта, на 65% обеспечены дизельным топливом, а бензином — на 75%.

При этом эксперты отмечают, что радоваться потребителям рано. Первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал в разговоре с РИА Новости отметил, что сейчас цены уменьшаются из-за геополитической ситуации, но это явление будет недолгим.

Апрельская закупка топлива будет проводиться по другим ценам, что приведёт к подорожанию ресурса.