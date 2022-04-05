Эксперт рассказал об опасности перехода на экспорт российских товаров за рубли
Глава НЛМК отметил, что российские производители долгое время бьются за то, чтобы найти себе место на иностранных рынках
Председатель Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимир Лисин заявил, что переход на экспорт ряда товаров за рубли может выкинуть Россию с международного рынка. Его слова передаёт «Коммерсант».
«Идея в том, что за рубли можно начать продавать удобрения, зерно, нефть, металлы, лес, что-то ещё. Не знаю, может, с газом что-то получится, но остальное?» — сказал Лисин.
По его словам, российские производители долгое время бьются за место на иностранных рынках и выстраивают отношения с клиентами в 70 странах. Лисин уверен, что убедить покупателей перейти на оплату за рубли будет очень сложно.
Эксперт добавил, что проблемы с логистикой уже осложнили торговлю, а переход на оплату за рубли может усугубить ситуацию.
Предприниматель выразил мнение о том, что некоторые меры сейчас принимаются без просчёта возможных последствий. Он призвал отказаться от скорости и взвешивать принимаемые инициативы.