Эксперт рассказал об опасности перехода на экспорт российских товаров за рубли

Председатель Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимир Лисин заявил, что переход на экспорт ряда товаров за рубли может выкинуть Россию с международного рынка. Его слова передаёт «Коммерсант».

«Идея в том, что за рубли можно начать продавать удобрения, зерно, нефть, металлы, лес, что-то ещё. Не знаю, может, с газом что-то получится, но остальное?» — сказал Лисин.

По его словам, российские производители долгое время бьются за место на иностранных рынках и выстраивают отношения с клиентами в 70 странах. Лисин уверен, что убедить покупателей перейти на оплату за рубли будет очень сложно.

Эксперт добавил, что проблемы с логистикой уже осложнили торговлю, а переход на оплату за рубли может усугубить ситуацию.

Предприниматель выразил мнение о том, что некоторые меры сейчас принимаются без просчёта возможных последствий. Он призвал отказаться от скорости и взвешивать принимаемые инициативы.