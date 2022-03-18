Эксперты заявляют, что российские банки могут потерять 201 млрд рублей из-за повышения ставок

Ассоциация банков России считает, что российские кредитные организации могут потерять до 210 миллиардов рублей из-за разницы по вкладам и процентам по уже выданным кредитам. Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо организации.

«Банкиры из АБР видят существенные риски увеличения отрицательной процентной маржи из-за разницы в ставках: в текущих рыночных условиях они вынуждены привлекать средства клиентов на вклады по ставкам на уровне 20%, а ставки по кредитам в России в основном фиксированные», — сказано в сообщении.

По данным Ассоциации, 90% вкладчиков некоторых организаций уже переложили свои средства под повышенные проценты. В целом по сфере число таких клиентов составляет 50%.