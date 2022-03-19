Глава Британского МИД заявила, что страна не снимет санкции с российских бизнесменов

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила журналистам о том, что с российских бизнесменов никогда не снимут санкции. Её слова передаёт Times.

Трасс отмечает, что процесс снятия ограничений с кого-либо очень сложен.

Также она добавила, что Роман Абрамович, который долгое время жил в Великобритании, больше не сможет вернуться в страну.

Напомним, из-за санкций Абрамович не может продать футбольный клуб «Челси». Одна из самых популярных команд Англии рискует прекратить своё существование, потому что им ограничили почти все финансовые операции.

Руководство клуба и власти Великобритании пытаются найти компромисс.