Глава Британского МИД заявила, что страна не снимет санкции с российских бизнесменов
Романа Абрамовича, который долгое время жил в стране, больше туда не пустят
19 марта 2022, 08:10, Илья Звягинцев
Глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила журналистам о том, что с российских бизнесменов никогда не снимут санкции. Её слова передаёт Times.
Трасс отмечает, что процесс снятия ограничений с кого-либо очень сложен.
Также она добавила, что Роман Абрамович, который долгое время жил в Великобритании, больше не сможет вернуться в страну.
Напомним, из-за санкций Абрамович не может продать футбольный клуб «Челси». Одна из самых популярных команд Англии рискует прекратить своё существование, потому что им ограничили почти все финансовые операции.
Руководство клуба и власти Великобритании пытаются найти компромисс.
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