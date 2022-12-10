Глава Госдумы назвал Алтайский край малообеспеченным и пообещал дать нам денег

Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал Алтайский край низкообеспеченным регионом и пообещал до 2024 года выделять ему дополнительные средства. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты.

По словам политика, в России за последние несколько лет количество самодостаточных регионов выросло с 16 до 28, и правильно было бы сохранить эту тенденцию, дав денег бедным субъектам.

«Мы, говоря о сокращении разрыва, договорились — этот вопрос был реализован в текущем году — поддержать низкообеспеченные регионы. Речь идёт об Алтайском крае, Республике Алтай, Адыгее, Калмыкии, Карелии, Марий Эл, Тыве, Чувашии, Курганской и Псковской областях. Принято решение — совместное с правительством: на протяжении ближайших лет, до 2024 года, эти регионы будут получать дополнительные средства по 1 млрд для реализации индивидуальных программ развития», — отметил спикер Госдумы на заседании Совета законодателей.

Кроме того, добавил Володин, в Думе считают правильным проанализировать бюджеты приграничных с Украиной областей и оказать им помощь.

Ранее сообщалось, что реальные доходы жителей Сибири по итогам трёх кварталов 2022 года упали почти во всех регионах. Исключение составил только Красноярский край. А вот наибольшее снижение отмечено в республиках Алтай и Хакасия.

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