Курс евро упал до 77 рублей впервые с 2020 года

Курс евро в ходе торгов на Мосбирже опустился до 77 рублей, следует из данных площадки. Такое снижение произошло впервые с июня 2020 года.

Так, курс доллара расчётами «завтра» на 12:18 мск падал на 2,48 рубля, до 72,97 рубля, евро — на 3,07 рубля, до 77,08 рубля, в том числе опускаясь и до 77 рублей.

Напомним, что 25 апреля Банк России сообщил, что теперь курс доллара США по отношению к рублю будет рассчитываться на основе данных Московской Биржи о средневзвешенном курсе доллара США к рублю по сделкам, заключённым с 10:00 до 15:30 мск. Это необходимо для того, чтобы обеспечить непрерывность деятельности экономических агентов на территории РФ.

Курсы евро и юаня по отношению к рублю будут также рассчитываться на основании средневзвешенных курсов, рассчитанных по сделкам, заключённым на организованных торгах Московской биржи с 10:00 до 15:30 мск.