Кузбасский гигант, купивший аптечную сеть «Губернский лекарь», планирует приобрести новые аптеки в Алтайском крае

Кузбасская аптечная сеть, купившая в 2022 году сеть аптек «Губернский лекарь», планирует своё дальнейшее расширение в регионе и уже ведёт переговоры с другими участниками рынка. Об этом amic.ru рассказал руководитель управляющей организации сети аптек «Эдельвейс» Андрей Степанов. На данный момент в Алтайском крае в их структуру уже входят 44 действующие аптеки и аптечных пункта.

«Мы ведём переговоры в Барнауле с другими участниками рынка по приобретению аптечных сетей. Кроме того, мы открываем новые аптеки и без покупки каких-либо действующих предприятий. Две такие аптеки под своим брендом „Я+аптека“ мы уже открыли на улицах Песчаная и Ускова. На днях состоится открытие ещё одной, на Пролетарской», — поделился своими планами Андрей Степанов.

Как работают аптеки при новом собственнике?

Что касается бренда «Губернский лекарь», Степанов пояснил, что под контроль кузбасской сети «Эдельвейс» перешли все 45 аптек, расположенные в Алтайском крае и Республике Алтай. Их бывший владелец, крупный алтайский бизнесмен Андрей Комяков, продал бизнес полностью, сообщил Степанов. Напомним, ранее источник в фармкругах сообщил amic.ru, что за Комяковым осталось несколько аптек, в том числе в Барнауле по адресу Красноармейский проспект, 111, но эта информация не подтвердилась.

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Аптеки работают по прежним адресам, они сохранили внешний облик, вывески и внутреннее оформление. Не изменился даже кадровый состав, за исключением собственника, поэтому для простых горожан сделка прошла незамеченной.

«Бренд мы не меняем, внутреннее оформление аптек тоже осталось прежним. Человек, когда заходит в аптеку, попадает в знакомое место. Персонал на 95% остался тот же самый. Мы не стали менять также управляющих аптек. Конечно, небольшая кадровая ротация происходит, но это, скорее, связано с переездом сотрудников в другие регионы либо сменой работы», — объяснил Андрей Степанов.

А что с ассортиментом?

Собственник также сообщил, что постарается сохранить широкий ассортимент в аптеках. В продаже появляются новые препараты от поставщиков, с которыми сейчас работает компания. Андрей Степанов уточнил, что сейчас в стране в целом периодически возникают перебои с поставкой тех или иных лекарственных средств.

«Какие-то позиции уходят с рынка, но при этом появляются и новые. При этом конкурентное преимущество аптечной сети „Эдельвейс“ по наличию товаров и ценам даёт сотрудничество с аптечными производителями из России напрямую. Это мы делаем через свой распределительный центр. Кроме того, мы работаем как с региональными поставщиками, так и с федеральными. Выходим на Москву, Санкт-Петербург и другие наши регионы. Всеми возможными способами пытаемся найти на рынке те позиции, которые пропадают. Стремимся, чтобы они были у нас постоянно в наличии. Не всегда, конечно, получается, но мы стараемся», — говорит Андрей Степанов.

Что касается иностранных лекарств, несмотря на санкции, схема работы не поменялась, говорит бизнесмен. За границей по-прежнему работают производители, а в России — дистрибьюторы, которые завозят этот товар и поставляют в аптечные сети. Механизм остался прежним, выросли только цены.

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Куда пойдут налоги?

Бизнесмен подчеркнул, что смена собственника не потянет за собой смену и юридического адреса налогоплательщика. Таких планов у компании нет. Поэтому налоги по-прежнему будут поступать в бюджет Алтайского края.

«Всего на Алтае у нас зарегистрировано четыре предприятия, из них три — в Алтайском крае и ещё одно — в Республике Алтай. Мы как платили налоги на этих территориях, так и платим. Никуда бизнес из субъектов не уводим», — говорит предприниматель.

Первая аптека «Эдельвейс» была открыта ещё в 1994 году в Кемерове. По итогам 2021 года эта аптечная сеть занимает 23 место в топ-200 аптечных сетей России. Их аптеки и аптечные пункты функционируют в Кемеровской, Новосибирской, Иркутской областях, республиках Хакасия, Алтай, Тыва, Красноярском и Алтайском краях.