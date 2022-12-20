Миллиардная «угольная» компенсация почему-то оказалась невостребованной в Алтайском крае
Компенсацией на покупку угля воспользовалась только 21 тысяча жителей региона
Народный фронт предложил правительству Алтайского края выяснить причину невостребованности меры социальной поддержки на приобретение угля, сообщают на сайте ОНФ.
Напомним, в 2022 году в регионе увеличили на 21,4% предельные цены на уголь. Чтобы снизить финансовую нагрузку на население, власти выделили 1 млрд рублей для компенсаций.
«Компенсацией на покупку угля воспользовалась только 21 тыс. жителей Алтайского края (5,38% владельцев домов с печным отоплением), по официальным данным властей, которые они последний раз обнародовали в октябре. Общая сумма перечисленных средств составила 16,6 млн руб. Во многих случаях размер компенсации составлял от 400 до 2,5 тыс. руб., что зачастую даже не перекрывало затраты на сбор документов и транспортные расходы для подачи заявления на получение компенсации», — отметили общественники.
В Минсоцзащиты сообщили экспертам ОНФ, что выплаты не входят в компетенцию министерства.
«Получается, региональные меры поддержки на уровне региональных органов власти фактически не администрируются и работа переложена на муниципалитеты», — пришли к выводу общественники.