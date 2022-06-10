Первый автомобильный мост между Россией и Китаем открыли в Благовещенске. Движение по путепроводу через реку Амур доступно для грузового транспорта.

Церемонию открытия провели при помощи телемоста между студиями в Москве, Владивостоке, Пекине, площадок Благовещенска и Хэйхэ, сообщает РИА Новости.

Участие в ней приняли полпред президента России на Дальнем Востоке Юрий Трутнев, заместитель премьера Государственного совета КНР Ху Чуньхуа, министр транспорта России Виталий Савельев и министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

Савельев отметил, что открытие моста позволит увеличить товарооборот между странами до миллиона тонн грузов в год.