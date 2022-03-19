Российские власти задумали разрешить «серый» импорт

Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Максим Шаскольский и основатель онлайн-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук предлагают разрешить параллельный импорт в России. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Шаскольский отметил, что поддерживает идею, а ФАС уже направила в правительство соответствующий проект постановления. Стороны согласились, что параллельный импорт решит проблему дискриминации как со стороны правообладателей в отношении отечественных потребителей, так и со стороны официальных дистрибьюторов товаров в отношении импортёров.

Параллельным «серым» импортом называют ввоз в страну продукции с товарным знаком без разрешения его правообладателя. Такое название процесс получил из-за того, что происходит параллельно с импортом товаров через официальных дилеров.