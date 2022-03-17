Самый крупный грузовой авиаперевозчик в России приостановил почти все перелеты

Компания «Волга-Днепр», которая является крупнейшим грузовым авиаперевозчиком в России, приостановила почти все свои рейсы. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные портала FlightRadar 24.

С 14 марта компания совершила всего два перелёта: один из них в Пекин, а другой — в Братиславу. Другие авиаперевозчики совсем не летают уже несколько дней.

Информацию с общедоступного сервиса РБК подтвердил как источник в компании «Волга-Днепр», так и сотрудник другого перевозчика.

На данный момент представители компании решили воздержаться от всех комментариев по ситуации.