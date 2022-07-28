Скидка, отсрочка и пролонгация. Как новый закон поддержит рынок наружной рекламы в России

14 июля вступил в силу закон о господдержке операторов наружной рекламы в условиях кризиса, вызванного уходом рекламодателей с российского рынка и, как следствие, падением доходов владельцев рекламных конструкций. Закон принят по инициативе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России, которая предложила меры господдержки отрасли наружной рекламы. Рассказываем, какую именно поддержку получит «наружка» и как будет действовать новый закон.

Какую поддержку новый закон даёт операторам наружной рекламы?

Во-первых, закон предполагает снижение размера платежей за установку и эксплуатацию рекламных конструкций на муниципальных и государственных землях на сумму до 50% либо делает возможной отсрочку таких платежей на срок до года. Во-вторых, закон позволяет продление срока действия договоров и разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на год без проведения торгов. При этом региональные и местные власти будут сами определять, в каких случаях владельцы рекламных конструкций могут получить скидку и отсрочку.

Насколько необходима такая поддержка?

Рекламный рынок в России несёт большие потери после ухода из страны крупных международных компаний и сокращения бюджетов. Только в Алтайском крае за первое полугодие падение рынка наружной рекламы по отдельным направлениям составило до 63%. При этом операторы продолжают в полном объёме платить по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, заключённым с органами местного самоуправления.

«Новый закон — это существенная поддержка для нас. Традиционно самые большие рекламные бюджеты были у крупных международных корпораций, которые сейчас покинули Россию. Те, кто остался, или радикально сократили вложения в рекламу, или вовсе перестали размещать рекламу. А это, в свою очередь, сильно сказалось и на наших доходах, — объясняет директор филиала Gallery в Барнауле и Бийске Роман Кубраков. — Ведь мы по-прежнему обязаны платить по договорам за землю, за установку и эксплуатацию конструкций. И 50%-ная скидка, которую предполагает новый закон, нам была бы очень кстати: это позволит сохранить уровень зарплат, рабочие места и поддерживать в надлежащем состоянии инвентарь».

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Положительно рекламный бизнес оценил и пункт, который предполагает пролонгацию договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций.

«Торги всегда сопряжены с существенными затратами, продление договоров на год позволит эти затраты отложить. Важно и то, что эту меру поддержки операторы могут запросить по своему усмотрению», — говорит директор рекламного агентства «Дельфин» Валерий Зырянов.

Новый закон даёт возможность операторам наружной рекламы воспользоваться отсрочкой платежей по договорам. Однако практически всем операторам предпочтительнее именно скидка, так как это позволяет снизить текущие расходы в условиях сокращения доходной части, указывает руководитель рекламного агентства «Торговая марка» Павел Иванников:

«Такие платежи — это одна из основных статей расходов в деятельности операторов наружной рекламы. Соответственно, чем больше скидка, тем больше оборотных средств останется для поддержания стабильной деятельности».

Слово за властью

В условиях беспрецедентного санкционного давления на российскую экономику государство принимает оперативные меры для стабилизации и поддержки работы бизнеса. В число пострадавших отраслей вошла и наружная реклама, поэтому закон о её господдержке принят на федеральном уровне, отмечают эксперты. Однако, по их словам, непосредственная реализация закона возложена на региональные власти — именно они определяют размер скидки для операторов.