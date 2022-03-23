В АКЗС рассказали, как алтайские производители молочных продуктов работают в условиях санкций

Депутат Алтайского Заксобрания, председатель сельскохозяйственного перерабатывающего снабженческо-сбытового потребительского кооператива «ЧарышАгроПродукт» Максим Кочев рассказал, как производители сыра и молочных продуктов работают в условиях санкций. Как сообщает пресс-служба АКЗС, компании испытывают «некоторое напряжение».

«Подорожали важные для сыроделия позиции, сейчас пытаемся найти отечественные аналоги того, что покупали за рубежом. К примеру, есть проблема с заменой импортной плёнки для упаковки сыра, закваски для прямого внесения. Мы в работе используем итальянские закваски, и сейчас остро стоит вопрос, где их брать. Планируем обратиться к нашим научным партнёрам, в частности в Алтайский колледж сыроделия, чтобы они разработали достойные аналоги, которые позволили бы предприятию функционировать как раньше», — рассказал депутат.

Он также добавил, что стоимость продукта пришлось увеличить, но не более чем на 10%. Кочев назвал это вынужденной мерой реагирования на изменения на рынке.

«Будем приспосабливаться работать в новых условиях. На внешние факторы мы никак повлиять не можем, но сейчас важно выдержать время, подумать, как лучше работать в сложившихся условиях», — подытожил Максим Кочев.