В Китае выступи против введения санкций в отношении России

Представитель Министерства коммерции КНР Гао Фэн заявил, что Китай выступает против санкций, которые США вводит в отношении России. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы против каких бы то ни было односторонних санкций, не учитывающих нормы международного права», — сказал китайский министр.

По его словам, эти ограничения дестабилизируют мировой рынок и могут сказаться на деятельности китайских компаний. Китай будет отстаивать свои интересы в сложившейся ситуации, добавил Гао Фэн.

Он также отметил, что санкции, вводимые Вашингтоном, не только не помогут урегулировать политическую ситуацию, но также могут ударить и по обычным потребителям.