В России могут установить эталонные цены на стройматериалы

Всероссийский центр национальной строительной политики предложил ввести эталонные цены на материалы для государственных строек. Об этом сообщают «Известия».

«Единый федеральный центр поставщика будет заниматься контролем рынка строительных материалов, вести аналитику, обеспечивать потребности госстроек. Остальным участникам рынка придётся ориентироваться на установленные цены», — сказали представители ВЦНСП.

По словам представителя организации Александра Моора, производители материалов должны будут учитывать себестоимость продукции, а также расходы на логистику и 20-25% чистой прибыли. Сейчас накрутка может составлять 200-300%, заявил Моор.

Правительство направило предложение ВЦНСП на доработку в Минстрой.