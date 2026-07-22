Свинину сейчас тоже можно купить выгоднее из-за излишков у производителей, впрок ее запасать не стоит из-за ограниченного срока хранения, как и курицу

22 июля 2026, 13:50, ИА Амител

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Экономист Леонид Холод объяснил падение цен на свинину снижением потребительского спроса и избытком продукции у производителей. В интервью для Life.ru он также назвал другие товары, подешевевшие в июле 2026 года.

«Что купить из того, что сейчас подешевело? Мой совет: без ажиотажа можно купить гречку и рис. Потому что урожай не очень хороший, а товарные запасы небольшие — поэтому сейчас дешево. Также можно курицу, но впрок ее не запасти. Что касается свинины, там проблема очень простая, вечная — снижается покупательная способность», — сказал он.

Холод отметил, что свинина и курица, несмотря на различия, сопоставимы по соотношению цены и качества, являясь доступными источниками животного белка. Яйца, хотя и относятся к этой категории, стоят дороже. В результате эти продукты конкурируют, и потребители могут легко переключаться между ними. В обоих сегментах наблюдается перепроизводство.

Уменьшение спроса и инфляция вынуждают производителей менять ценовую стратегию. Холод подчеркнул, что птицеводческие и свиноводческие компании недавно пытались поднять цены, но рынок не поддержал эти инициативы.

При росте цен на товар спрос становится эластичным, и объем продаж начинает зависеть от стоимости, что является ключевым фактором для компаний. Если цена повышается, образуется излишек товара. В нормальных условиях излишки можно экспортировать, что помогает сбалансировать цены. Однако экспорт мяса связан с трудностями, такими как сложная сертификация и оформление, что вынуждает производителей продавать продукцию с гарантией отсутствия серьезных заболеваний у животных.

«Картошка — на 21% упала в цене, это дешево, можно покупать. Значит, борщевой набор — это капуста, свекла, морковка, лук, самые простейшие овощи открытого грунта. Что покупать еще? Сезонные товары. То, что сейчас поспевает в нашей средней полосе, то и надо брать. Когда идет выплеск на рынок нового урожая — нормальной базовой картошки, свеклы и так далее, — тогда этот товар весь год самый дешевый», — отметил собеседник издания.

Холод также обратил внимание на снижение цен на курицу, которая недавно стоила около 180 рублей за килограмм, но имеет ограниченный срок хранения. Свинина, по его мнению, также доступна из-за избытка у производителей.