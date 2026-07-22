Экономист перечислил продукты, которые сейчас выгодно закупать впрок
Свинину сейчас тоже можно купить выгоднее из-за излишков у производителей, впрок ее запасать не стоит из-за ограниченного срока хранения, как и курицу
22 июля 2026, 13:50, ИА Амител
Экономист Леонид Холод объяснил падение цен на свинину снижением потребительского спроса и избытком продукции у производителей. В интервью для Life.ru он также назвал другие товары, подешевевшие в июле 2026 года.
«Что купить из того, что сейчас подешевело? Мой совет: без ажиотажа можно купить гречку и рис. Потому что урожай не очень хороший, а товарные запасы небольшие — поэтому сейчас дешево. Также можно курицу, но впрок ее не запасти. Что касается свинины, там проблема очень простая, вечная — снижается покупательная способность», — сказал он.
Холод отметил, что свинина и курица, несмотря на различия, сопоставимы по соотношению цены и качества, являясь доступными источниками животного белка. Яйца, хотя и относятся к этой категории, стоят дороже. В результате эти продукты конкурируют, и потребители могут легко переключаться между ними. В обоих сегментах наблюдается перепроизводство.
Уменьшение спроса и инфляция вынуждают производителей менять ценовую стратегию. Холод подчеркнул, что птицеводческие и свиноводческие компании недавно пытались поднять цены, но рынок не поддержал эти инициативы.
При росте цен на товар спрос становится эластичным, и объем продаж начинает зависеть от стоимости, что является ключевым фактором для компаний. Если цена повышается, образуется излишек товара. В нормальных условиях излишки можно экспортировать, что помогает сбалансировать цены. Однако экспорт мяса связан с трудностями, такими как сложная сертификация и оформление, что вынуждает производителей продавать продукцию с гарантией отсутствия серьезных заболеваний у животных.
«Картошка — на 21% упала в цене, это дешево, можно покупать. Значит, борщевой набор — это капуста, свекла, морковка, лук, самые простейшие овощи открытого грунта. Что покупать еще? Сезонные товары. То, что сейчас поспевает в нашей средней полосе, то и надо брать. Когда идет выплеск на рынок нового урожая — нормальной базовой картошки, свеклы и так далее, — тогда этот товар весь год самый дешевый», — отметил собеседник издания.
Холод также обратил внимание на снижение цен на курицу, которая недавно стоила около 180 рублей за килограмм, но имеет ограниченный срок хранения. Свинина, по его мнению, также доступна из-за избытка у производителей.
13:53:40 22-07-2026
доширак по акции продается в МРа
15:05:57 22-07-2026
Мусик (13:53:40 22-07-2026) доширак по акции продается в МРа... Хрючево
13:59:00 22-07-2026
Бензин! Впрок!
13:59:18 22-07-2026
Впрок надо наедать жир! Желательно складывать его в горбы,как верблюды.
Или как медведь,но тогда надо ложиться спать в берлогу на полгода.
15:01:38 22-07-2026
Гнида (13:59:18 22-07-2026) Впрок надо наедать жир! Желательно складывать его в горбы,к... Зачем в горбы? Он прекрасно оседает на всех внутренних органах.
14:11:23 22-07-2026
Соль, гречка, спички, свечки. ну, может и туалетную бумагу.
14:36:31 22-07-2026
Гость (14:11:23 22-07-2026) Соль, гречка, спички, свечки. ну, может и туалетную бумагу.... вот если б научиться безотходной технологии - тогда и туатетная бумага будет не нужна.
14:49:09 22-07-2026
Мусик (14:36:31 22-07-2026) вот если б научиться безотходной технологии - тогда и туатет...
Сушишь после использования, прессуешь в брикеты - вот тебе и топливо )))
20:51:16 22-07-2026
В крупах жуки заводятся. Как у Мусика тараканы в голове.