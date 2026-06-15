При сомнениях в качестве товара покупатель вправе потребовать у продавца сертификаты соответствия и ветеринарные свидетельства

15 июня 2026, 17:27, ИА Амител

Рынок / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Летом, когда жара становится особенно сильной, важно тщательно выбирать продукты на рынках. Особое внимание стоит уделить скоропортящимся товарам: мясу, рыбе, молочным продуктам и готовой кулинарии. Директор Центра компетенций в области пищевой безопасности Роскачества Елена Спеценко рекомендовала в беседе с "Лентой.ру" избегать покупки таких продуктов, если они выставлены на солнце.

Высокая температура и неправильное хранение могут негативно сказаться на качестве и безопасности продуктов. В жару скоропортящиеся товары должны храниться в холодильниках при температуре не выше +6 градусов. Спеценко предупреждает, что продукты, выставленные на солнце, могут быть опасны, даже если рядом лежит лед. Солнечные лучи неравномерно прогревают поверхность, способствуя размножению бактерий и порче товаров.

«При покупке мяса и птицы важно обращать внимание на внешний вид и запах. Поверхность продукта должна быть сухой, без липкости или неестественного блеска. Темные пятна и кисловатый или аммиачный запах — признаки порчи», — отметила она.

Спеценко советует покупать рыбу в жару целиком или большими кусками на ледяной подложке. Свежая рыба имеет ярко-красные или розовые жабры и прозрачные выпуклые глаза. Мутные глаза, впалые бока и серые жабры указывают на длительное отсутствие охлаждения.

«Ягоды, фрукты и зелень часто продаются с земли и могут содержать яйца гельминтов. Перед употреблением их нужно тщательно мыть проточной водой, зелень — замачивать в подсоленной воде на 10–15 минут. Дегустация немытых ягод может быть опасной из-за бактерий и следов удобрений», — подчеркнула эксперт.

Молочные продукты требуют особого внимания. Творог, сметана и мягкие сыры должны быть в холодильнике, в чистой упаковке и без расслоения. Вздутая упаковка указывает на размножение микроорганизмов и нарушение условий хранения.

Спеценко также предостерегает от покупки уже нарезанных арбузов, дынь и тыкв в пленке. В жару бактерии быстро размножаются на поверхности таких продуктов, что может привести к отравлению.