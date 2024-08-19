Против барнаульского "Жилфонда" выдвинули новые иски

С компанией судится предприниматель из Бийска и житель Барнаула

19 августа 2024, 09:45, ИА Амител

"Жилфонд" / Фото: скриншот с 2gis.ru

Против барнаульского агентства недвижимости "Жилфонд" и его экс-руководителя Людмилы Авдюхиной выдвинули новые иски, сообщается в картотеке арбитражного суда Алтайского края.

Один из исков подал предприниматель из Бийска, который сначала обратился в городской суд наукограда с требованием взыскать задолженность по договорам хранения, неустойки, процентов за использование чужих денег, штрафа и компенсацию морального вреда. Суд частично удовлетворил его требования на сумму более 16 млн рублей. "Жилфонд" подал встречный иск о признании сделок недействительными, однако суд отказал в его удовлетворении. После апелляции дело передали в арбитражный суд.

Еще один иск подал барнаулец. Он потребовал вернуть ему более 5,4 млн рублей, размещенных на хранение, но пока по этому делу значительных судебных разбирательств не было.

Центральный районный суд в конце июня продлил Людмиле Авдюхиной меру пресечения в виде заключения под стражей до 16 сентября. Ее защита заявляла о намерении оспорить арест.