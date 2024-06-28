Защита экс-директора барнаульского "Жилфонда" Авдюхиной попытается оспорить ее арест

Апелляцию подадут в Алтайский краевой суд

28 июня 2024, 10:40, Антон Дегтярев

Суд над Людмилой Авдюхиной / Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю

Защита бывшей главы барнаульского "Жилфонда" Людмилы Авдюхиной, подозреваемой в хищении около 150 млн рублей у клиентов, в Алтайском краевом суде оспорит ее арест, который 27 июня продлили до 16 сентября 2024 года. Об этом amic.ru рассказал ее адвокат Николай Городилов.

"Жалобу подадут в краевой суд в течение трех суток. По данному обвинению мы настаиваем на невиновности Авдюхиной и выступаем за то, чтобы ее отпустили из-под ареста", – отметил он.

Центральный районный суд 27 июня продлил Авдюхиной меру пресечения до 16 сентября 2024 года. Причиной послужило то, что экс-глава "Жилфонда" обвиняется в тяжком корыстном преступлении, не проживает по месту регистрации, на свободе может воспрепятствовать следствию и скрыться, а также надавить на бывших подчиненных. Еще следователь указал, что дело Авдюхиной имеет общественный резонанс. Прокурор эти доводы следствия поддержал. Адвокат же на суде сказал, что перечисленные причины необоснованны. А повод оставить Авдюхину в СИЗО из-за общественного резонанса – не правовое основание и не может определять ходатайство.

По словам Николая Городилова, окончательного обвинения они еще не видели. И стратегию защиты Авдюхиной в суде выберут только после того, как это обвинение появится.

"С подзащитной работаем, общаемся. По предъявленному обвинению мы дали показания. Когда будет другое обвинение, будем его изучать. Пока идет следствие. И, возможно, оно еще долго продлится. Меру пресечения продлили до сентября и не факт, что другого продления не будет", – отметил адвокат.

Напомним, что Авдюхину подозревают по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, в декабре 2022 года она похитила около 150 млн рублей у клиентов барнаульского "Жилфонда" и самой компании. Женщина брала деньги у покупателей недвижимости на хранение и для передачи продавцам, а также получала крупные суммы клиентов для инвестиций в недвижимость. Всего потерпевшими по делу признаны более 30 жителей Алтайского края.

В январе 2023 года Авдюхина уехала в Аргентину, ее объявили в международный розыск. 2 января 2024 года женщину задержали в этой стране. 29 февраля экстрадировали в Россию. В Алтайский край подозреваемую доставили в апреле 2024 года.