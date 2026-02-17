Эксперт назвал популярные схемы мошенников перед 23 Февраля

Главная опасность подстерегает покупателей на маркетплейсах и в интернет-магазинах

17 февраля 2026, 07:46, ИА Амител

Мошенники. Ноутбук / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI / amic.ru

В преддверии Дня защитника Отечества мошенники традиционно активизируются, чтобы нажиться на россиянах, которые массово закупают подарки. О самых популярных схемах обмана РИА Новости рассказала Валентина Корсунова, представитель Краснодарского регионального отделения Ассоциации юристов России (АЮР).

По словам эксперта, главная опасность подстерегает покупателей на маркетплейсах и в интернет-магазинах. Аферисты создают фальшивые сайты-клоны и распространяют ссылки на них через всплывающую рекламу, электронные письма и мессенджеры.

Особую бдительность стоит проявлять при виде заманчивых предложений.

«Злоумышленники рассылают сообщения с "промокодами" и "скидками". Для их активации они просят ввести персональные данные и реквизиты банковских карт, после чего похищают деньги», — предупреждает Корсунова.

Кроме того, в таких письмах могут скрываться вложения с вредоносными программами. Они способны красть конфиденциальную информацию или даже давать мошенникам удаленный доступ к смартфону жертвы.

Юристы призывают россиян совершать покупки только на проверенных сайтах, не переходить по сомнительным ссылкам и ни в коем случае не вводить данные карт на подозрительных ресурсах.