Россиянам, любящим онлайн-покупки, рассказали о защите от мошенников

Эксперт посоветовал перед покупкой изучать информацию о продавце

13 февраля 2026, 14:17, ИА Амител

Мужчина с телефоном / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

Россиянам, которые регулярно совершают покупки в интернете, рекомендовали соблюдать несколько простых правил, чтобы снизить риск столкновения с мошенниками. Соответствующие советы в комментарии для News.ru дал доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.

Эксперт отметил, что для онлайн-платежей лучше использовать отдельную банковскую карту и не привязывать к покупкам зарплатные счета. По его словам, на такой карте не стоит хранить крупные суммы.

«Важно, чтобы на карте было не больше денег, чем на одну-две покупки. Так злоумышленники не смогут сразу похитить все средства», — пояснил Щербаченко.

Также специалист обратил внимание на необходимость тщательно проверять сайты, на которых оформляется заказ. Мошенники нередко создают страницы, визуально почти неотличимые от популярных маркетплейсов, поэтому особое значение имеет проверка адресной строки браузера.

Кроме того, доцент посоветовал перед покупкой изучать информацию о продавце.

«Проверяйте информацию о магазине — обязательно должны быть данные о компании, контакты, ИНН, который можно проверить с помощью сайта ФНС. Ни в коем случае не совершайте предоплату, не получив товар, — особенно на сайтах объявлений», — подчеркнул эксперт.

Ранее сообщалось, что в преддверии Дня защитника Отечества в России активизировались мошенники, использующие праздничную повестку для обмана граждан. Злоумышленники собирают деньги под видом пожертвований на поддержку ветеранов и помощь участникам СВО, играя на патриотических чувствах людей.