Эксперт объяснил, почему "Луна-25" не показала "следы" американцев на Луне
Причина этому — орбита аппарата, которая не позволяет сделать снимки посадочных модулей
20 августа 2023, 10:32, ИА Амител
Орбита аппарата "Луна-25" не позволяет заснять посадочные модули американских кораблей "Апполон", на которых астронавты высаживались на Луну. Как отметил ведущий научный сотрудник Института космических исследований (ИКИ) РАН Натан Эйсмонт в разговоре с РИА Новости, такой задачи у станции не было.
"Можно было бы подобрать (орбиту), чтобы это сфотографировать, но, естественно, она была выбрана не таким образом, а чтобы сесть куда нужно, это была главная задача. А в принципе, это возможно", — заявил он.
Эйсмонт добавил, что сейчас модули заснять не получится и это не является "сверхзадачей". Таким образом, "Луна-25" не сможет опровергнуть теории "лунного заговора" — ее сторонники считают, что никаких пилотируемых экспедиций на Луну не было.
11:13:20 20-08-2023
так уже пишут, что все накрылась медным тазом эта Луна-25 (точнее мелким метеоритом и не отвечает)