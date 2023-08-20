Эксперт объяснил, почему "Луна-25" не показала "следы" американцев на Луне

Причина этому — орбита аппарата, которая не позволяет сделать снимки посадочных модулей

20 августа 2023, 10:32, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Орбита аппарата "Луна-25" не позволяет заснять посадочные модули американских кораблей "Апполон", на которых астронавты высаживались на Луну. Как отметил ведущий научный сотрудник Института космических исследований (ИКИ) РАН Натан Эйсмонт в разговоре с РИА Новости, такой задачи у станции не было.

"Можно было бы подобрать (орбиту), чтобы это сфотографировать, но, естественно, она была выбрана не таким образом, а чтобы сесть куда нужно, это была главная задача. А в принципе, это возможно", — заявил он.

Эйсмонт добавил, что сейчас модули заснять не получится и это не является "сверхзадачей". Таким образом, "Луна-25" не сможет опровергнуть теории "лунного заговора" — ее сторонники считают, что никаких пилотируемых экспедиций на Луну не было.