Эксперт по этикету объяснила, как подобрать уместный наряд для выпускного
Особое внимание, по словам специалиста, следует уделить и внешнему виду родителей
15 июня 2026, 14:43, ИА Амител
Выпускной вечер остается не только праздничным событием, но и официальной церемонией, поэтому выбор одежды для этого мероприятия требует особого внимания. Об этом РИА Новости рассказала эксперт по этикету и протоколу Татьяна Баранова. В Министерстве просвещения Российской Федерации сообщили, что выпускные вечера в российских школах в этом году пройдут 27 июня.
По словам специалиста, наряды выпускников должны соответствовать торжественности события и нормам приличия.
«Выпускной вечер — это не только и не столько неформальный праздник, а торжественная академическая церемония. Это значит, что наряды должны соответствовать требованиям приличия», — подчеркнула Баранова.
Эксперт отметила, что среди наиболее распространенных ошибок выпускниц — выбор белых пышных платьев в пол, напоминающих свадебные наряды. Еще одной крайностью она назвала чрезмерно откровенные образы с экстремально короткими юбками, глубокими вырезами и прозрачными элементами.
«Этикет требует баланса: если у платья открыта спина, то передняя часть должна быть максимально лаконичной, а при высоком разрезе на юбке крайне нежелателен броский или открытый лиф. Также в стенах школы недопустим эпатаж», — пояснила специалист.
При этом юношам необязательно выбирать исключительно строгий деловой костюм. По мнению Татьяны Барановой, достойной альтернативой может стать сочетание классических брюк, блейзера и белой рубашки.
«Чтобы молодым людям выглядеть элегантно и чувствовать себя раскованно, можно присмотреться к сочетанию брюк с блейзером и строгой белой рубашкой. Получается классический образ, вполне уместный на таком торжестве», — отметила эксперт.
Особое внимание, по словам специалиста, следует уделить и внешнему виду родителей, которые также являются важными участниками этого события.
«Их внешний вид должен быть презентабельным, гармоничным и соответствующим уровню мероприятия», — подчеркнула Баранова.
Мамам выпускников эксперт советует отдавать предпочтение элегантным и сдержанным образам, избегая как чрезмерно строгого офисного стиля, так и слишком вычурных вечерних нарядов, способных отвлечь внимание от главных героев праздника.
Для отцов, по мнению специалиста, оптимальным выбором станет классический костюм, который подчеркнет торжественность момента и будет соответствовать атмосфере мероприятия.
15:05:27 15-06-2026
Отрывайтесь пока молодые! Скучных нарядов еще будет у вас полным полно
15:28:40 15-06-2026
Гость (15:05:27 15-06-2026) Отрывайтесь пока молодые! Скучных нарядов еще будет у вас по... Выпускные так же как и свадьбы это моветон и прошлый век. Зачем Вам поедание и пьянство с чужими Вам людьми с которыми Вы и здороваться через год не будете. В школьные годы Вас ничего не связывало так чачем же эти траты и показушный пир? Кому он по сути нужен? То же самое и со свадьбой. Там также огромные расходы где 90% случайных по сути людей, которых иногда до свадьбы и не видели (далекие родственники), или которых больше никогда не увидите (якобы друзья) которые пришли повеселиться и подурачиться за Ваш счет. Оба эти мероприяти подразумевают не только лишние расходы, но и нервное напряжение. Все это ни к чему. А самая большая глупость брать кредиты под эти мероприятмя как половина людей делает.
15:47:17 15-06-2026
Гость (15:28:40 15-06-2026) Выпускные так же как и свадьбы это моветон и прошлый век. За... ну то есть в выпускном классе все чуждые друг другу получается? и на свадьбе тоже все чуждые друг другу будут???? вот *** дожили
16:02:05 15-06-2026
Гость (15:28:40 15-06-2026) Выпускные так же как и свадьбы это моветон и прошлый век. За... Зануда
17:21:09 15-06-2026
Гость (15:28:40 15-06-2026) Выпускные так же как и свадьбы это моветон и прошлый век. За... Сейчас уже никто не приглашает на свадьбу 300 гостей. Родители, брат/ сестра (если есть), близкие друзья.
Если для вас все эти люди чужие, то мне вас жаль. У меня на свадьбе было 30 человек друзей (не родственников, а именно друзей). Прошло 25 лет... Иных уж нет... Но с остальными до сих пор часто видимся.
А если вы за 11 лет учёбы в школе ни с кем не сблизились, может быть дело в вас?
17:36:31 15-06-2026
Гость (17:21:09 15-06-2026) Сейчас уже никто не приглашает на свадьбу 300 гостей. Родите...
"А если вы за 11 лет учёбы в школе ни с кем не сблизились, может быть дело в вас?"
Даже если у человека есть друзья в классе параллели, это не значит, что он хочет потратить целую кучу родительских денег на ненужное ему торжество. Люди разные. Кто-то интроверт, кто-то неформал, кто-то предпочтет потратить эту сумму на что-то более ему нужное...