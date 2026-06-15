Эксперт по этикету объяснила, как подобрать уместный наряд для выпускного

Особое внимание, по словам специалиста, следует уделить и внешнему виду родителей

15 июня 2026, 14:43, ИА Амител

Выпускной / Фото: из архива amic.ru

Выпускной вечер остается не только праздничным событием, но и официальной церемонией, поэтому выбор одежды для этого мероприятия требует особого внимания. Об этом РИА Новости рассказала эксперт по этикету и протоколу Татьяна Баранова. В Министерстве просвещения Российской Федерации сообщили, что выпускные вечера в российских школах в этом году пройдут 27 июня.

По словам специалиста, наряды выпускников должны соответствовать торжественности события и нормам приличия.

«Выпускной вечер — это не только и не столько неформальный праздник, а торжественная академическая церемония. Это значит, что наряды должны соответствовать требованиям приличия», — подчеркнула Баранова.

Эксперт отметила, что среди наиболее распространенных ошибок выпускниц — выбор белых пышных платьев в пол, напоминающих свадебные наряды. Еще одной крайностью она назвала чрезмерно откровенные образы с экстремально короткими юбками, глубокими вырезами и прозрачными элементами.

«Этикет требует баланса: если у платья открыта спина, то передняя часть должна быть максимально лаконичной, а при высоком разрезе на юбке крайне нежелателен броский или открытый лиф. Также в стенах школы недопустим эпатаж», — пояснила специалист.

При этом юношам необязательно выбирать исключительно строгий деловой костюм. По мнению Татьяны Барановой, достойной альтернативой может стать сочетание классических брюк, блейзера и белой рубашки.

«Чтобы молодым людям выглядеть элегантно и чувствовать себя раскованно, можно присмотреться к сочетанию брюк с блейзером и строгой белой рубашкой. Получается классический образ, вполне уместный на таком торжестве», — отметила эксперт.

Особое внимание, по словам специалиста, следует уделить и внешнему виду родителей, которые также являются важными участниками этого события.

«Их внешний вид должен быть презентабельным, гармоничным и соответствующим уровню мероприятия», — подчеркнула Баранова.

Мамам выпускников эксперт советует отдавать предпочтение элегантным и сдержанным образам, избегая как чрезмерно строгого офисного стиля, так и слишком вычурных вечерних нарядов, способных отвлечь внимание от главных героев праздника.

Для отцов, по мнению специалиста, оптимальным выбором станет классический костюм, который подчеркнет торжественность момента и будет соответствовать атмосфере мероприятия.