Выпускники могут встретить рассвет — главное, чтобы рядом были родители или доверенное лицо

10 июня 2026, 14:18, ИА Амител

Выпускной / Фото: из архива amic.ru

Подростки могут находиться в общественных местах ночью только в сопровождении родителей, эта норма касается и выпуского вечера, рассказала РИА Новости член Союза юристов при Ассоциации юристов России и МГЮА Лилия Василенко.

Выпускные вечера в российских школах состоятся 27 июня. И если после 22:00 полиция обнаружит несовершеннолетнего выпускника без взрослых, ответственность за это будут нести его родители, а не образовательное учреждение.

«Для посещения ресторана после 22:00–23:00 подросткам также требуется сопровождение родителей или совершеннолетнего лица с доверенностью», — подчеркнула Василенко.

Она отметила, что выпускники могут столкнуться с соблазном нарушить закон, употребляя алкоголь, что может повлечь за собой юридические последствия.

Ранее сообщалось, что в России подготовят проект об отпуске родителям для посещения выпускного.