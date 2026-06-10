Школьникам рассказали, могут ли они гулять до рассвета в выпускной вечер
Выпускники могут встретить рассвет — главное, чтобы рядом были родители или доверенное лицо
10 июня 2026, 14:18, ИА Амител
Подростки могут находиться в общественных местах ночью только в сопровождении родителей, эта норма касается и выпуского вечера, рассказала РИА Новости член Союза юристов при Ассоциации юристов России и МГЮА Лилия Василенко.
Выпускные вечера в российских школах состоятся 27 июня. И если после 22:00 полиция обнаружит несовершеннолетнего выпускника без взрослых, ответственность за это будут нести его родители, а не образовательное учреждение.
«Для посещения ресторана после 22:00–23:00 подросткам также требуется сопровождение родителей или совершеннолетнего лица с доверенностью», — подчеркнула Василенко.
Она отметила, что выпускники могут столкнуться с соблазном нарушить закон, употребляя алкоголь, что может повлечь за собой юридические последствия.
Ранее сообщалось, что в России подготовят проект об отпуске родителям для посещения выпускного.
14:26:29 10-06-2026
те кто гулял всё ночь после выпускного - в чём прикол ?
14:30:47 10-06-2026
Шинник (14:26:29 10-06-2026) те кто гулял всё ночь после выпускного - в чём прикол ?...
Традиция. Встреча рассвета как символ новых начал, новой жизни...
22:45:44 10-06-2026
Гость (14:30:47 10-06-2026) Традиция. Встреча рассвета как символ новых начал, новой... короче - ничего вы не понимаете...
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Тот, кто хоть раз встречал рассвет после выпускного, знает: дело вообще не в алкоголе или тусовке. Прикол этой ночи гораздо глубже, это чистая магия перехода.
Вот в чём её суть, по словам тех, кто там был:
**1. Это «украденное» время**
Впервые в жизни ты официально никому не принадлежишь. Школа позади, универ/армия/работа ещё не начались. Родители дали карт-бланш («Ладно, сегодня можно»). Ты выпадаешь из системы контроля, и эта ночь — как временная петля, где нет правил и расписания звонков. Ты крадёшь эти часы у будущей взрослой жизни.
**2. Слезы, смех и тотальная искренность**
К 3-4 часам ночи спадает вся шелуха, школьные иерархии рушатся. Отличники и хулиганы сидят в обнимку на набережной и плачут. Тот, кого ты не замечал 11 лет, вдруг оказывается невероятно глубоким человеком. Признания в любви, прощения старых обид, раскрытие секретов — градус откровенности зашкаливает, потому что все понимают: «сейчас или никогда». Многие именно в эту ночь по-настоящему узнают свой класс.
**3. Встреча солнца как символ**
Самый сакральный момент — рассвет. Ты сидишь, вымотанный, счастливый и опустошённый одновременно, смотришь на поднимающееся солнце и кожей чувствуешь: детство закончилось. Прямо сейчас. Это один из самых сильных эмоциональных «щелчков» в жизни. Ты буквально видишь, как начинается новая глава. Мурашки гарантированы.
**4. Чувство бесконечной свободы**
Оглядываясь назад, взрослые понимают: это была одна из немногих ночей, когда весь мир казался открытым. Ты молод, всё впереди, рядом друзья, с которыми прожито 11 лет, город спит и принадлежит только вам. Можно идти пешком через весь город, петь песни, дурачиться, лежать на траве в парке. Это состояние «нам можно всё» — вот что такое настоящий кайф.
**5. Прощание с городом и людьми**
Многие потом разъедутся и больше никогда не встретятся в том же составе. Ночная прогулка — это ритуал прощания. Не с партой и учителями, а с общей историей. Вы как будто ставите живую точку в конце длинного романа под названием «Школа».
**В чём прикол? Прикол в том, что ты живёшь эту ночь не ради веселья, а ради чувства.** Ради того, чтобы 10, 20, 30 лет спустя помнить это щемящее чувство в груди, когда вы встретили утро у реки, грязные, уставшие и абсолютно родные. Это последний «детский» поступок перед шагом во взрослую неизвестность.
15:16:01 10-06-2026
помню меня комары сожрали, порвался чулок, пришлось снять их, как и туфли на каблуках
переца на речной было уже неохота
хотелось попить водички и спать ))
16:01:28 10-06-2026
Гость (15:16:01 10-06-2026) помню меня комары сожрали, порвался чулок, пришлось снять их... Правильно пишется "перца", а не "переца" ))
16:36:34 10-06-2026
Гость (16:01:28 10-06-2026) Правильно пишется "перца", а не "переца" ))... Там вообще-то глагол написан у нее
17:19:55 10-06-2026
Гость (16:36:34 10-06-2026) Там вообще-то глагол написан у нее... Тогда правильно писать "переться"!
18:56:16 10-06-2026
dok_СФ (17:19:55 10-06-2026) Тогда правильно писать "переться"! ... Слово, отвечающее на вопрос: «что делать?»!
19:25:52 10-06-2026
Гость (18:56:16 10-06-2026) Слово, отвечающее на вопрос: «что делать?»!... Ку да послать. Вот так глаголы не пишутся "переЦА".
05:42:52 11-06-2026
Вежливый человек (19:25:52 10-06-2026) Ку да послать. Вот так глаголы не пишутся "переЦА". ... а вы подумали, что это не глагол имелся ввиду? Сочувствую 😕
09:50:05 11-06-2026
Вежливый человек (19:25:52 10-06-2026) Ку да послать. Вот так глаголы не пишутся "переЦА". ...
Потому что правильно будет "перецца". Эх, модожежь...
08:56:34 11-06-2026
Гость (15:16:01 10-06-2026) помню меня комары сожрали, порвался чулок, пришлось снять их... тоже тучи комаров запомнились на выпускном у сына.
15:49:22 10-06-2026
а надо не в рестроан идти а где нить на даче за городом бухать - там никто не задержит
02:08:10 13-06-2026
Кто-то правда думает, что есть те, кто в свой выпускной на это правило не положил болт?..