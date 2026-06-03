Юрист предупредила о новой схеме обмана при покупке платьев на выпускной

Чтобы избежать обмана, специалист рекомендует проверять данные продавца

03 июня 2026, 22:31, ИА Амител

Выпускной в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В преддверии выпускных вечеров мошенники активизируют схемы обмана, связанные с продажей праздничных нарядов. Об этом РИА Новости рассказала адвокат и исполнительный директор омского регионального отделения Ассоциации юристов России Ирина Русина.

По словам эксперта, одной из самых распространенных схем становятся фейковые интернет-магазины, предлагающие выпускные платья по ценам значительно ниже рыночных. Для привлечения покупателей злоумышленники публикуют большое количество положительных отзывов и фотографий товаров.

«Мошенники создают фейковые интернет-магазины с выпускными платьями, в которых цены ниже рынка и идеальные отзывы. При этом после оплаты продавец перестает отвечать либо присылает вещь, не соответствующую фото», — предупредила Русина.

Кроме того, аферисты создают поддельные страницы салонов в социальных сетях, искусственно увеличивая число подписчиков и отметок "нравится". Потенциальным клиентам предлагают забронировать платье или записаться на примерку после внесения депозита, однако на деле такого салона может вовсе не существовать.

Еще одна распространенная схема — отправка фишинговых ссылок якобы для оплаты доставки или требования срочно внести предоплату под предлогом высокого спроса на товар.

Эксперт также напомнила, что заявления продавцов о невозможности возврата вечерних платьев не всегда соответствуют законодательству.

«Если платье куплено дистанционно, потребитель вправе отказаться от товара в любое время до передачи, а после — в течение семи дней, если товар надлежащего качества, сохранены его товарный вид и потребительские свойства, а также документ об оплате. Более того, если информация о порядке и сроках возврата не была предоставлена письменно в момент доставки, срок может увеличиваться до трех месяцев», — пояснила адвокат.

Чтобы избежать обмана, специалист рекомендует проверять данные продавца, включая ИНН, адрес компании, отзывы покупателей и срок существования сайта. Также не стоит переводить 100% стоимости покупки на банковскую карту физического лица без подтверждающих документов. При оформлении заказа необходимо требовать кассовый чек.

Если деньги все же были переведены мошенникам, Русина советует незамедлительно обратиться в банк для блокировки операции и подать заявление в полицию.