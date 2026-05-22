На поверхностях быстро скапливаются бактерии, образуя плотную биопленку

22 мая 2026, 23:01, ИА Амител

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Бактерии и вирусы регулярно оказываются на поверхностях смартфонов, пультов и клавиатур, переносясь с рук через пот и кожное сало. Кандидат физико-математических наук, доцент кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА Татьяна Бахвалова поделилась с "Газетой.ru" рекомендациями по частоте дезинфекции этих предметов.

«Микроорганизмы проникают в технологические отверстия и щели устройств вместе с частицами кожи и пыли, формируя плотную биопленку. Обычное протирание салфеткой лишь удаляет верхний слой этой структуры, не уничтожая ее полностью», — пояснила эксперт.

Контакт с загрязненными поверхностями приводит к повторному попаданию микроорганизмов на кожу. На слизистых оболочках бактерии и вирусы сохраняются дольше из-за оптимальных условий для их размножения. Это может ускорить развитие инфекции, особенно при ослабленном иммунитете, добавила она.

«Скорость образования биопленки зависит от частоты использования и наличия органических загрязнений. Смартфон, который всегда находится в руках, покрывается заметной пленкой уже через сутки, поэтому его необходимо обрабатывать ежедневно. Пульт или клавиатуру при умеренном использовании достаточно очищать два-три раза в неделю, однако регулярные пропуски не рекомендуются, так как биопленка становится плотнее и сложнее удаляется», — отметила Бахвалова.

Для дезинфекции рекомендуется использовать мягкие салфетки или ткани, слегка смоченные в 70%-ном изопропиловом спирте или специализированных антисептических растворах, предназначенных для электроники. Экран смартфона следует протирать мягкой микрофиброй, избегая сильного давления, чтобы не повредить защитное покрытие. Мембранные кнопки пульта и клавиатуры очищают салфеткой, аккуратно обрабатывая пространство между ними и в щелях.