Эксперт объяснил, как сократить расходы на домашний интернет

Устаревшие тарифы, завышенная скорость, неиспользуемые опции и отказ от семейных пакетов — главные причины лишних расходов

27 апреля 2026, 09:45, ИА Амител

Медленный интернет / Изображение сгенерировано Алиса AI / amic.ru

Сергей Скворцов, эксперт сервиса "ДомИнтернет", в беседе с "Газетой.ру" рассказал, как россияне чаще всего переплачивают за домашний интернет и что с этим делать.

«Многие подключили домашний интернет несколько лет назад и с тех пор продолжают платить по привычке. За это время провайдеры запустили новые тарифные планы — более быстрые или с дополнительными сервисами за те же деньги. Но пользователь остается на старом архивном и в результате ежемесячно переплачивает», — пояснил эксперт.

Он советует хотя бы раз в год пересматривать свой тариф и сравнивать его с новыми.

Избыточная скорость

Не всем на самом деле нужны 500 Мбит/с или 1 Гбит/с. Для просмотра фильмов, соцсетей и звонков чаще всего хватает 100–200 Мбит/с, особенно если в квартире нет постоянной высокой нагрузки на сеть.

Ненужные опции

Немало пользователей платят за дополнительные сервисы, которые не используют, — расширенные ТВ-пакеты, онлайн-кинотеатры, антивирусы. Иногда опции подключают бесплатно по акции, а через несколько месяцев начинают автоматически списывать деньги.

Пакетные и семейные тарифы

Если счета за интернет, ТВ и мобильную связь приходят отдельно, имеет смысл посмотреть в сторону пакетных предложений — часто они обходятся дешевле.

Один из самых недооцененных способов экономии — семейные тарифы. Три-шесть абонентов объединяются в одну группу и делят минуты, гигабайты и СМС. Ресурсы расходуются гибко, не пропадают зря.

В пакет часто входит не только мобильная связь, но и домашний интернет, ТВ и подписка на кинотеатр. Всем этим можно управлять через единое приложение. При грамотном подходе экономия может достигать 30%.

Даже в одном доме у разных провайдеров могут быть совершенно разные цены, скорости и акции. Для новых клиентов условия часто выгоднее, чем для старых, плюс иногда дают бесплатные месяцы.

Эксперт советует: проверьте, какие провайдеры доступны по вашему адресу, сравните их тарифы, откажитесь от лишних опций и подумайте о переходе на семейный или пакетный план. Так можно заметно сократить ежемесячные расходы.