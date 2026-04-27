Эксперт объяснил, как сократить расходы на домашний интернет
Устаревшие тарифы, завышенная скорость, неиспользуемые опции и отказ от семейных пакетов — главные причины лишних расходов
27 апреля 2026, 09:45, ИА Амител
Сергей Скворцов, эксперт сервиса "ДомИнтернет", в беседе с "Газетой.ру" рассказал, как россияне чаще всего переплачивают за домашний интернет и что с этим делать.
«Многие подключили домашний интернет несколько лет назад и с тех пор продолжают платить по привычке. За это время провайдеры запустили новые тарифные планы — более быстрые или с дополнительными сервисами за те же деньги. Но пользователь остается на старом архивном и в результате ежемесячно переплачивает», — пояснил эксперт.
Он советует хотя бы раз в год пересматривать свой тариф и сравнивать его с новыми.
Избыточная скорость
Не всем на самом деле нужны 500 Мбит/с или 1 Гбит/с. Для просмотра фильмов, соцсетей и звонков чаще всего хватает 100–200 Мбит/с, особенно если в квартире нет постоянной высокой нагрузки на сеть.
Ненужные опции
Немало пользователей платят за дополнительные сервисы, которые не используют, — расширенные ТВ-пакеты, онлайн-кинотеатры, антивирусы. Иногда опции подключают бесплатно по акции, а через несколько месяцев начинают автоматически списывать деньги.
Пакетные и семейные тарифы
Если счета за интернет, ТВ и мобильную связь приходят отдельно, имеет смысл посмотреть в сторону пакетных предложений — часто они обходятся дешевле.
Один из самых недооцененных способов экономии — семейные тарифы. Три-шесть абонентов объединяются в одну группу и делят минуты, гигабайты и СМС. Ресурсы расходуются гибко, не пропадают зря.
В пакет часто входит не только мобильная связь, но и домашний интернет, ТВ и подписка на кинотеатр. Всем этим можно управлять через единое приложение. При грамотном подходе экономия может достигать 30%.
Даже в одном доме у разных провайдеров могут быть совершенно разные цены, скорости и акции. Для новых клиентов условия часто выгоднее, чем для старых, плюс иногда дают бесплатные месяцы.
Эксперт советует: проверьте, какие провайдеры доступны по вашему адресу, сравните их тарифы, откажитесь от лишних опций и подумайте о переходе на семейный или пакетный план. Так можно заметно сократить ежемесячные расходы.
11:18:58 27-04-2026
Очень насмешнили. Как скорость 100 мбт то влияет на оплату?
11:40:08 27-04-2026
Да-да-да) Мне вот как раз на днях предложили сменить тариф. Сейчас мой 460 рублей, мне же предложили более выгодный... аж за 1200.
12:09:42 27-04-2026
Провайдеры жулики...
12:59:38 27-04-2026
С радостью б сменила тариф, одним нажатием кнопки, но в ТТК почему убрали возможность таким образом сменить тариф, нужно теперь писать заявление в поддержку и говорить какой тариф хочешь, а списка этих тарифов в личном кабинете тоже нет, именно интернет тарифов. Очень удобно, ничего не скажешь.
17:24:13 27-04-2026
Гость (12:59:38 27-04-2026) С радостью б сменила тариф, одним нажатием кнопки, но в ТТК ... ТТК скурвился окончательно и бесповоротно! А был очень даже вменяемый провайдер!
13:46:56 03-05-2026
М-да, эксперт по разводу на бабло хорошего не посоветует, для чего такие тупые статьи , если 10 лет назад каждый новый тариф был дешевле и выгоднее, то теперь чем новее тем дороже и урезанее, почему читателей держат за идиотов , все всё видят и понимают, сфера мобильный связи и интернета деградирует и катиться в низ , позор провайдера, всем добра и здоровья