Россиян предупредили о подорожании смартфонов и ноутбуков из-за нового техсбора

Эксперт Ольга Епифанова спрогнозировала рост цен на 5–15% после введения обязательного платежа для импортеров

13 февраля 2026, 14:02, ИА Амител

Смартфоны в России могут подорожать на 5–10%, ноутбуки — до 15%. Причина — новый технологический сбор, который планируют ввести с 1 сентября 2026 года. Такой прогноз "Газете.ru" дала Ольга Епифанова, заслуженный работник торговли РФ и член центрального совета партии "Справедливая Россия".

По словам эксперта, новая пошлина неизбежно увеличит издержки импортеров. К этому добавятся валютные колебания, рост транспортных расходов и необходимость обновлять сертификаты.

«В первые месяцы после вступления сбора в силу производители и поставщики будут закладывать в цены непредсказуемость поставок и курсов. В ретейле это часто сопровождается дополнительной наценкой — запасом прочности, чтобы пройти переходный этап без потерь», — пояснила Епифанова.

Сильнее всего подорожание затронет технику, зависимую от импортных комплектующих: смартфоны, ноутбуки, телевизоры. Однако резкого скачка цен эксперт не ждет: рынок уже научился смягчать удары. Помогают параллельный импорт, растущая доля доступных азиатских брендов и увеличение продаж подержанной техники.

С 1 сентября 2026 года в России поэтапно вводится неналоговый обязательный платеж для импортеров и производителей электроники. На первом этапе под сбор попадут смартфоны, ноутбуки и светотехника. Затем — электронные компоненты и модули.

В обсуждении фигурировали ставки: около 750 рублей за смартфон и 1500 рублей за ноутбук. Верхний предел — не более 5000 рублей за единицу или компонент. Деньги от сбора планируют направлять на госпрограммы поддержки электронной промышленности и достижение технологического суверенитета. Ожидаемый бюджетный эффект на 2026–2028 годы — около 218 млрд рублей.