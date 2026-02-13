Россиян предупредили о подорожании смартфонов и ноутбуков из-за нового техсбора

Эксперт Ольга Епифанова спрогнозировала рост цен на 5–15% после введения обязательного платежа для импортеров

13 февраля 2026, 14:02, ИА Амител

Ноутбук на столе / Изображение сгенерировано shedevrum.ai / amic.ru
Смартфоны в России могут подорожать на 5–10%, ноутбуки — до 15%. Причина — новый технологический сбор, который планируют ввести с 1 сентября 2026 года. Такой прогноз "Газете.ru" дала Ольга Епифанова, заслуженный работник торговли РФ и член центрального совета партии "Справедливая Россия".

По словам эксперта, новая пошлина неизбежно увеличит издержки импортеров. К этому добавятся валютные колебания, рост транспортных расходов и необходимость обновлять сертификаты.

«В первые месяцы после вступления сбора в силу производители и поставщики будут закладывать в цены непредсказуемость поставок и курсов. В ретейле это часто сопровождается дополнительной наценкой — запасом прочности, чтобы пройти переходный этап без потерь», — пояснила Епифанова.

Сильнее всего подорожание затронет технику, зависимую от импортных комплектующих: смартфоны, ноутбуки, телевизоры. Однако резкого скачка цен эксперт не ждет: рынок уже научился смягчать удары. Помогают параллельный импорт, растущая доля доступных азиатских брендов и увеличение продаж подержанной техники.

С 1 сентября 2026 года в России поэтапно вводится неналоговый обязательный платеж для импортеров и производителей электроники. На первом этапе под сбор попадут смартфоны, ноутбуки и светотехника. Затем — электронные компоненты и модули.

В обсуждении фигурировали ставки: около 750 рублей за смартфон и 1500 рублей за ноутбук. Верхний предел — не более 5000 рублей за единицу или компонент. Деньги от сбора планируют направлять на госпрограммы поддержки электронной промышленности и достижение технологического суверенитета. Ожидаемый бюджетный эффект на 2026–2028 годы — около 218 млрд рублей.

Комментарии 11

Шинник

14:06:31 13-02-2026

это намёк на то что надо бежать и покупать ?

Гость

17:31:28 13-02-2026

Шинник (14:06:31 13-02-2026) это намёк на то что надо бежать и покупать ?... Конечно, покупать-то меньше стали, надо запугивать.

Гость

14:11:55 13-02-2026

У меня одного ощущение, что кроме рубля ничего не дешевеет? Скоро купюры в 10000 вернутся, потом 20000, 50000 - так мы и победим бедность... опять...

Гость

14:15:41 13-02-2026

Все для народа! Как же я люблю эту власть!

Гость

14:59:18 13-02-2026

Гость (14:15:41 13-02-2026) Все для народа! Как же я люблю эту власть!... А уж как она вас им..., ну т.е. любит.

Гость

15:41:51 14-02-2026

Гость (14:59:18 13-02-2026) А уж как она вас им..., ну т.е. любит.... не помню откуда: "каждый народ имеет власть, которая его имеет" :-((

Гость

14:30:52 13-02-2026

представить даже не могу, в каком шоке Китай от этих позорников.
там просто не понимают, как можно накрутить три цены на обычную машину.

Гость

14:45:58 13-02-2026

Всё просто, покупайте отечественные смартфоны и ноутбуки.
Поддержи отечественного производителя!
Купи своё, толкни страну вперёд!

Гость

16:52:23 13-02-2026

На телевизоре 2000-х было написано "Сделано в России", а внутри ни одной российской детали.

Гость

17:02:53 13-02-2026

Ну хоть предупредили и то хорошо...
Я предыдущими телефонами по 7-8 лет пользовался. Новый 2 года как купил, значит ещё 5 лет запас примерно есть.
Торопиться не буду...

Горожанин.

17:11:16 13-02-2026

"Доступную цифровизацию" - в массы!!! Пусть каждый овладеет доступными компьютерами, как в 20-е годы прошлого века в СССР овладевали первоначальной грамотой, бесплатно и доступно было неграмотным!

