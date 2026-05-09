Эксперт раскрыл причины замедления работы смартфонов

Среди основных факторов — переполненная память, фоновые приложения и визуальные эффекты

09 мая 2026, 08:40, ИА Амител

Телефон, VPN / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Со временем смартфон может начать работать медленнее — к такому выводу пришел менеджер "МегаФона" по мобильному оборудованию Андрей Ржавин, о чем он рассказал газете "Известия".

По словам эксперта, одна из главных причин снижения производительности — переполненное хранилище: если свободного места недостаточно, системе сложнее обрабатывать данные, из‑за чего возникают сбои и замедление работы. Специалист рекомендует следить за тем, чтобы минимум 15–20% памяти оставались свободными — в противном случае стабильность работы устройства снижается.

Еще один фактор, влияющий на скорость работы гаджета, — приложения, работающие в фоновом режиме: они потребляют ресурсы даже тогда, когда человек ими не пользуется. Проблему можно решить, отключив лишние программы в списке автозапуска.

На производительность также влияют визуальные эффекты: живые обои, виджеты и анимации создают дополнительную нагрузку на систему. Чтобы ее снизить, эксперт советует упростить интерфейс.

Кроме того, стоит обращать внимание на обновления операционной системы: в некоторых случаях новые версии улучшают работу устройства, но на старых моделях они, напротив, могут привести к замедлению.

Для поддержания оптимальной производительности смартфона специалист рекомендует регулярно выполнять несколько простых действий: чистить кэш, перезагружать устройство, а при серьезных проблемах — сбрасывать настройки до заводских (предварительно сохранив все важные данные).