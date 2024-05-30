Эксперты рассказали о способах мошенничества в период ЕГЭ
Иногда недостоверную информацию предоставляют сами школьники
30 мая 2024, 11:31, ИА Амител
Руководитель методологии и разработки образовательных программ Артем Мушта рассказал "Ленте.ру" о видах мошенничества на ЕГЭ и способах защиты от них.
Первый вид – это сообщение с информацией о том, что критерии экзамена или материалы будут изменены и за вознаграждение предлагают поделиться нужными данными.
Второй вид – это "сливы" вариантов ответов, которые могут быть лишь случайным набором цифр и ответов. К действительным ответам они отношения не имеют.
Также есть мнение, что можно увидеть варианты заранее на территориях с другим часовым поясом. Мошенники могут предложить купить варианты экзамена, но организаторы предусмотрели этот момент, поэтому варианты отличаются в зависимости от региона.
Мушта отметил, что мошенники не помогут школьникам в сдаче экзаменов и призвал выпускников не поддаваться на их уловки. Тратить время на поиск якобы существующих вариантов не стоит, лучше его провести с пользой, следить за режимом сна, питанием и заниматься спортом, что поможет чувствовать себя лучше на экзамене и сконцентрироваться.
11:39:38 30-05-2024
Из рассказа стало ясно, что влипли очкарики
11:49:36 30-05-2024
и заниматься спортом -- раньше если хорошо занимаешься подготовкой к экзамену, то стопудово хорошо сдаешь. А сейчас походу лотерея, будешь готовится к одному, попадет другое. Учат одному, экзамен по другому. Поэтому в советах я не увидел совет готовится к экзамену, советуют заниматься спортом, а там походу как повезет. Хрень какая-то
16:33:06 30-05-2024
Содержание КИМов не соответствует школьной программе. Много заданий, которые выходят за рамки школьных знаний. Об этом многие знают, но все упорно молчат.