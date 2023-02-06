Эрдоган: более 900 человек погибли при землетрясении в Турции

Президент назвал его самым мощным с 1939 года

06 февраля 2023, 17:35, ИА Амител

Фото: krpress.ru

912 человек погибли в результате землетрясения в Турции. Как рассказал президент Реджеп Тайип Эрдоган, ещё почти 5,4 тысячи получили травмы.

Как сообщает РИА Новости, всего в стране обрушилось порядка 2,8 тысячи зданий. Из-под завалов удалось спасти почти 2,5 тысячи человек. По словам Эрдогана, землетрясение стало самым мощным с 1939 года, когда 33 тысячи человек погибли, а ещё 100 тысяч пострадали.

Напомним, что разрушительное землетрясение произошло в понедельник ночью, 6 февраля, на территории нескольких провинций Турции и Сирии. Посольство РФ в Анкаре сообщило, что к настоящему моменту нет информации о россиянах, пострадавших в результате землетрясения. Такое же заявление сделало и посольство РФ в Дамаске.